日本人口连续十年下滑

日本总务省日前发布的最新人口动态调查报告显示，截至今年1月1日，日本国内总人口约为1.25亿人，较去年同期减少约43万人，下滑幅度创历史新高，连续10年减少。

这份7月10日公布的报告显示，日本人口少子化、老龄化程度愈发严重。受2018年日本婴儿出生数量创历史新低的影响，日本人口总数急剧减少。根据日本厚生劳动省此前发布的人口动态统计数据，2018年日本出生婴儿为91.8万人，连续3年低于百万。65岁以上人口占比增长0.4个百分点，达28.06%，15至64岁的主要劳动人口减少0.28个百分点，为59.49%，老龄化在加速。

该报告说，日本国内人口向东京都市圈集中的“单极化”趋势日趋严峻。除东京都市圈（包括东京都及周边的埼玉县、千叶县、神奈川县）和冲绳县外，日本各地的人口均在下降。其中，名古屋都市圈（爱知县、三重县、岐阜县）以及关西都市圈（京都府、大阪县、奈良县、兵库县）人口数量减少最多。

上世纪90年代，日本泡沫经济破灭之后，日本经济长期处于停滞状态，年轻人失业率上升，而结婚率不断下降。再加上思想观念转变，不婚、晚婚以及丁克的人越来越多……这一切让日本人口增长变得越来越难。日前，在大阪大学的一次采访中，不少大学生表示自己尚未想好将来是否会结婚。大阪大学医学部学生药王俊成在接受本报记者采访时对日本人口前景表示悲观，认为靠个人力量很难改变目前日本人口减少的趋势。

《日本经济新闻》近日刊发社论指出，日本人口连续10年减少，今后人口减少的速度还会加快，但目前正在进行的参议院选举中，各个政党没有从正面就如何应对人口减少问题进行认真讨论。到2025年，在日本所有的都道府县中，“单人户”将成为最常见的家庭形态。各个政党应从长远角度认真讨论应对措施。

2008年，日本人口首次减少7.9万人，此后人口一直持续萎缩。尽管日本政府采取了各种鼓励生育、完善育儿环境的措施，但都没有改变人口减少的大趋势。与此同时，少子化、老龄化等人口问题也成为日本学者研究的焦点问题。日本社会普遍担心，随着日本人口减少，目前的经济规模将难以为继，经济将不可避免地萎缩。一方面，因为劳动力人口减少，企业将难以确保所必需的人才，生产能力将萎缩；另一方面，人口减少将导致消费者减少，消费能力将会减弱。

（本报东京7月14日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月15日 16 版）

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