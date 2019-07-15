难民危机，欧洲难以抚平的伤痛（深度观察）

不久前，西班牙海上救援队在地中海搭救一批难民，图为救援队员将难民送至马达加港接受当地红十字会救助。

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国际移民组织公布的最新数据显示，2019年前5个月里，共有597人因偷渡葬身在前往欧洲的地中海途中。旷日持久的难民和非法移民问题日益成为影响欧洲国家团结和内部安全的一个重要议题，逐渐“撕裂”欧洲社会，破坏欧盟凝聚力。

摩洛哥海军的海岸警卫队7月12日夜至13日凌晨在地中海救起161名偷渡者；国际移民组织7月4日表示，一艘载有超过85名难民的船只在从利比亚出发前往欧洲途中，于突尼斯海域沉没，当地渔民救起多人，但船上大部分人失踪……

难民危机没有消退迹象

2019年前5个月，共有597人因偷渡葬身地中海。尽管有数据显示，与2018年同期相比，2019年通过地中海偷渡前往欧洲大陆的难民人数有所下降，但冲击欧洲的难民危机并没有消退的迹象。

7月9日，在意大利副总理兼内政部长萨尔维尼的力推之下，意大利关闭了位于西西里岛米内奥的一处移民收容中心。该中心曾是欧洲最大的移民收容站，在5年前的高峰期，这里曾接收超过4000名移民。

据英国《卫报》撰文，尽管进入欧洲的难民和非法移民减少，欧洲各国如今已不愿为难民打开大门。作为地中海难民主要登陆地，意大利2019年6月通过一项新法案，强调任何从该国领海上营救难民的船只或组织都将被处以最高5万欧元的罚款，并声称或将进一步加大惩治力度。

今年春天，欧盟方面也完全停止了救援地中海难民的所有努力，现在只是从空中进行监测。意大利和马耳他甚至将私自出海拯救偷渡溺水者定为犯罪行为。

许多欧洲国家开始积极展开与利比亚海岸警卫队的合作。据联合国6月初的统计数据显示，2019年利比亚海岸警卫队在地中海拦截了2300多人；包括德国在内的一些欧洲国家将从地中海救起的人送回到突尼斯、摩洛哥、阿尔及利亚或埃及等地。

德国《明镜》周刊刊文称，目前地中海区域几乎看不到任何私人援助船只。过去，会有多达十几艘的船只在这一水域巡逻。欧洲几乎没有国家想要接收非法移民和难民，欧洲各国的政治领袖目前处境艰难，一方面，他们知道各国大多数的选民不希望非法移民溺亡，另一方面，他们对于难民救援组织要求的开放边境予以果断回绝。

欧洲一体化遭持续撕裂

与此同时，欧盟各国就难民配额分配、责任分摊等问题的争吵远未平息。自2018年以来，面对难民无法得到安置的僵局，马耳他、意大利、法国等地中海国家多次发生对峙和口水战。

7月7日，马耳他总理穆斯卡特表示，马耳他将安置遭意大利拒绝靠岸的“亚蓝库迪号”船上的65名难民到欧盟国家。《明镜》周刊称，不断发生的难民船只对峙事件暴露了欧盟各国在移民政策上存在的尖锐矛盾。在寻求移民问题的联合政治解决方案时，欧洲比以往任何时候都更加分裂。

一段时间以来，欧盟一直致力于建立一个统一的欧盟难民分摊系统，但因无法平衡各国诉求和利益，这一努力屡遭挫折，各国就分配和处理难民等问题迟迟难以达成共识。

自2018年起，各国不断收紧的难民政策，造成相关国家争执严重，积怨加深。如意大利愈加紧缩的难民政策，直接导致法国、德国及马耳他等国与其在由谁履行国际承诺的问题上争论不休。多国在难民问题上展开的“讨价还价”正在不断搅动欧盟的一体化格局。

据德国内政部称，地中海国家都不愿意接纳从海上救起的移民。2019年已有多起冲突集中在到底由哪个欧盟成员国接收援助船难民。

6月14日，法国、意大利、西班牙、葡萄牙、希腊、塞浦路斯和马耳他等七国齐聚马耳他，呼吁在欧盟内部更公平地分摊难民，确保有效执行在成员国之间公平分配负担的原则。欧洲难民危机爆发以来，欧盟就难民问题进行过数次讨论，但因成员国利益差异大，很难达成共识、形成统一解决机制。

从接收，到严控，甚至到紧闭“大门”，“难解之题”引发了欧盟内部国家的深刻分歧。分析认为，单个国家只求自保不愿意替难民问题“埋单”，欧盟承诺拿出的有效“解决方案”却持续难产。

法国《视角》杂志称，相比眼下各国遇到的难民危机，各国间互不信任以及内部分歧明显、彼此拒绝共同应对的政治危机更加严重。

路透社发文称，难民仍是困扰欧洲各国的“老大难”问题，欧盟各成员国目前围绕如何分摊难民的争议仍然硝烟弥漫，并由此引发一定的外交压力。

意大利政治学家多纳泰拉·德拉·波尔塔认为，欧盟政策失灵使得各国陷入一场“难民分配”大战，显示出欧盟内部严重缺乏团结，难民问题对欧洲政治生态产生了重大的影响。

进一步打破欧盟内部团结

大量难民涌入带来了一系列社会、宗教和安全问题，传统主流政党无法及时拿出有效解决方案，导致欧洲政治正在逐渐转向右翼民粹主义，这些右翼政党利用民众对难民问题产生的恐慌心理，大肆宣扬“反移民”的政策主张赢得选民支持，不断冲击传统主流政党。

近年来，欧洲议会党团内部的右翼民粹主义力量迅速崛起。英国广播公司称，在今年5月的欧洲议会选举中，欧洲议会的“建制派”联合党团失去众多席位；欧洲极端右翼势力与持欧洲怀疑论者收获满满。极右翼政党、民粹主义政党以及疑欧党派席位增加，法国、意大利等国的右翼势力不断抬头。

以意大利联盟党和法国国民阵线为首的欧盟民粹主义政党，希望通过各国联合行动，力求改变欧洲立法机构和领导机构目前的权力平衡。

法国国际广播电台表示，欧洲各国的右翼民粹主义政党充分利用难民和非法移民议题，在本国迅速坐大。民粹主义力量如何影响欧盟的移民与难民政策将成为未来的新焦点。

根据英国广播公司调查统计，欧洲民粹主义政党近年来在各国不断崛起。这些政党对欧盟的质疑以及对难民与移民政策的严厉批评，使其成为欧盟现行政策的挑战者。

美国《新共和》杂志指出，欧洲民粹主义力量激增尚不能从根本上改变欧洲权力分布和体系结构，但随着右翼力量的崛起，将在一定程度上改变欧洲政治基调，让其从“边缘”逐渐走向“中心”，进一步从内部打破欧盟的团结。

（本报罗马7月14日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月15日 16 版）

(责编：曹昆)