“‘一带一路’倡议对世界至关重要，6年来，150多个国家和国际组织同中国签署共建‘一带一路’合作协议。”秘鲁央行执行董事、前外贸旅游部长马佳丽·席尔瓦日前在接受本报记者采访时表示，“一带一路”倡议成为世界经济增长的引擎，增强了相关国家的基础设施建设，活跃了双边和多边贸易。

席尔瓦表示，拉美是21世纪海上丝绸之路的自然延伸和“一带一路”倡议的重要参与方，已有多国与中国签署了共建“一带一路”合作文件。“作为基础设施建设较为落后的拉美国家，秘鲁将从‘一带一路’建设中直接受益。例如，基础设施的提升将极大促进秘鲁生产、交通和贸易，进一步创造就业、增加收入。”

作为拉美重要国家，秘鲁与中国经济结构互补性强。2009年，两国签署自贸协定；2013年，两国关系提升为全面战略伙伴关系，贸易和投资往来进一步密切。席尔瓦举例说，秘鲁不仅向中国出口铜、鱼粉等传统产品，也大量出口鱿鱼、蓝莓、牛油果、葡萄、羊驼制品、木材等；中国则向秘鲁出口手机、电视、电脑、车辆、采矿设备、农业设备、纺织品、服装以及塑料和钢铁工业使用的半成品。

2018年，秘中贸易额约232亿美元，中国自2014年以来一直是秘鲁的最大贸易伙伴。2018年，秘鲁向中国的出口增长了14%，进口增长了13.3%。

“我们需要借鉴中国的成功经验。”席尔瓦认为，根据世界经济论坛发布的2018年《全球竞争力报告》，可以发现，秘鲁与中国的差距在于创业和创新能力。“中国一直在加大对创新的投资力度，中国在人工智能等多个领域都处于世界领先地位。鉴此，秘鲁有必要学习中国经验，大力提升研发水平。”

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2019年07月15日 03 版）

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