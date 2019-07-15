研究一带一路 发掘共同机遇（国际论坛）

■人们从“一带一路”倡议取得的成就中读出了新时代的政治经济学，越是全面、理性、坦诚地观察，就越能感知其中的历史逻辑和时代意义

本月初，法国最大的地方工商会——巴黎大区工商会发布题为《“一带一路”倡议：经济机遇与挑战》报告，认为中国是绕不开的合作伙伴，鼓励法国企业家抓住“一带一路”机遇。此前不久，美国智库亚洲协会政策研究院和世界银行也发表各自的“一带一路”研究报告，肯定“一带一路”建设对全球发展的积极作用。全球范围内对“一带一路”的研究、赞誉热潮，反映出“一带一路”不断增加的国际魅力。

无论着眼于宏观经济学分析，还是立足于公共政策研判，“一带一路”倡议都得到越来越多有识之士的重视。各国研究机构对“一带一路”建设的研究日益深入，从客观积极角度评价“一带一路”倡议更是成为主流。中国倡议在国际上绽放魅力，得益于近6年来“一带一路”建设取得的斐然成就，反映出共商共建共享原则基础上的“一带一路”国际合作已成大势之趋，印证了中国智慧和方案顺应时代潮流的高瞻远瞩。

世界银行在其研究报告中创造性提出“‘一带一路’经济学”的概念，预期这项倡议将为沿线国家和世界创造巨大经济效益——相关国家760万人将脱离极度贫困、3200万人摆脱中度贫困，全球贸易将增加6.2%，沿线经济体贸易将增加9.7%，全球收入将增加2.9%……通过动员更多资源，拉紧互联互通纽带，释放增长动力，实现市场对接，让更多国家和地区融入经济全球化，共建“一带一路”的红利将辐射全球，参与其中的国家和人民将收获满满。

从“大写意”到“工笔画”，共建“一带一路”正沿着高质量发展方向不断前进。在开放、包容和透明的基础上推动构建全球互联互通伙伴关系，不仅为各方带来新机遇，而且给世界带来新气象。这是开放包容的国际合作平台，也是广受欢迎的全球公共产品。各方不仅谈论历史的渊源，而且发出时代的宣言。诚如加拿大约克大学政治学教授丹尼尔·德拉什所讲，“一带一路”倡议为各国探讨国际合作开辟了新路，大家共同应对安全、气候变化、绿色能源、消除贫困等国际和地区问题，“实实在在的成果，值得载入吉尼斯世界纪录”。

发展是解决一切问题的总钥匙。高质量共建“一带一路”，秉持开放、绿色、廉洁理念，努力实现高标准、惠民生、可持续目标。发布《廉洁丝绸之路北京倡议》《“一带一路”融资指导原则》《“一带一路”债务可持续性分析框架》《“一带一路”绿色投资原则》，设立共建“一带一路”国际智库合作委员会、新闻合作联盟等机制……政策架构日臻完善，合作内容日益丰富。通过聚焦重点、精耕细作，高质量共建“一带一路”将推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，不断为全球发展注入动力，不断汇聚全球合作新共识。

研究“一带一路”，就是发掘共同发展的机遇。人们从“一带一路”倡议取得的成就中读出了新时代的政治经济学，越是全面、理性、坦诚地观察，就越能感知其中的历史逻辑和时代意义。

《 人民日报 》（ 2019年07月15日 03 版）

(责编：曹昆)