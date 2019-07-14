埃及4500年历史的弯曲金字塔内部墓室向游客开放

新华社开罗7月13日电（记者 李碧念）埃及文物部13日召开新闻发布会，宣布有着4500多年历史的弯曲金字塔内部墓室在修复完成后向游客开放。

弯曲金字塔位于埃及首都开罗南部约35公里的代赫舒尔古埃及皇家墓地，是埃及第四王朝法老萨夫罗所建，由于从底座至顶部存在两个不同的坡度，因此被称为弯曲金字塔。

埃及文物部部长哈立德·阿纳尼在现场举行的新闻发布会上说，这是萨夫罗建造的第一座金字塔。由于坡度太陡，在修建低层部分以后金字塔出现了不稳定的迹象，因此不得不要求工匠中途改变坡度以避免坍塌。他说：“弯曲金字塔反映出古埃及金字塔修建历史上一次重要的转变，即从阶梯金字塔转向了外表光滑的金字塔。”

在当天举行的发布会上，埃及文物部还宣布埃及考古队发掘出一堵长约60米的埃及中王国时期的城墙遗迹，以及一批石制、泥制和木制棺椁，其中一些棺椁中的木乃伊仍保存完好。

近年来，为重振旅游业，埃及政府增加考古投入，考古成果不断。今年以来，在卢克索、索哈杰等重要遗址地相继出土大量珍贵文物，一批文物古迹首次向游客开放。

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