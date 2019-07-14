美国纽约曼哈顿突发大面积停电

新华社纽约7月13日电（记者 长远 王文）美国纽约市曼哈顿地区13日晚突发大面积停电，数万居民、商户和部分交通设施受到影响。

停电发生在当地时间13日晚7时左右，停电导致餐厅、商店等暂停营业。以夜景著称的时报广场大多数LED大屏幕断电，周边百老汇的大部分歌剧院暂停演出，帝国大厦等标志性建筑一片黑暗，位于洛克菲勒中心的某些电视台不得不使用发电机临时供电。

停电还导致部分路段交通信号灯失灵，部分地铁线路停运。

负责纽约地区电力服务的纽约爱迪生联合公司称，停电影响约4.2万用户。部分媒体则表示，停电影响到9万用户。

纽约市长德布拉西奥在推特上说，警方已经确认这次停电并非有人故意造成，而是检修孔着火导致。

当晚10时左右，纽约爱迪生联合公司说，上西区的供电已经恢复，预计全部供电会在午夜恢复。

纽约州州长科莫13日晚表示，停电暂未造成人身安全事故，但这件事发生本身是无法接受的。他已经要求相关部门彻查事故发生原因，防止此类事件再次发生。

纽约市上一次发生大面积断电是在1977年7月13日，停电持续了25个小时。其间，有人趁乱抢劫商铺，造成约3000万美元的财产损失。

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