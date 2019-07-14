特朗普决定不对铀进口作出限制

新华社华盛顿7月13日电（记者 熊茂伶 高攀）美国总统特朗普12日表示，他不同意美国商务部对进口铀进行“232调查”所得出的结论，即进口铀对美国国家安全构成威胁，他决定不对铀进口作出限制。

特朗普在一份总统备忘录中表示，“232调查”显示进口铀对国家安全的影响引起了美国国内铀矿开采业的严重关切，有必要对整个核燃料供应链进行更全面的分析。他要求组建一个工作组，就恢复和扩大国内核燃料生产提出建议。

根据美国能源情报署数据，美国进口的铀绝大部分来自加拿大、澳大利亚、俄罗斯和哈萨克斯坦。官方数据显示,目前美国逾90%的商业铀依靠进口，而10年前这一比例为85.8%。

总统备忘录显示，美国商务部长罗斯在今年4月提交的“232调查”报告中称，这一比例上升是由于外国国有企业“扭曲了全球价格”，加大了美国铀矿企业的竞争难度。

基于美国两家铀矿开采企业的申诉，美国商务部去年7月就铀矿石和铀产品进口是否威胁损害美国国家安全启动“232调查”。此项调查遭到美国核电站以及核电消费企业的反对，他们担心限制铀进口会造成价格上涨。

根据美国《1962年贸易扩展法》第232条款，美国商务部有权对进口产品是否损害美国国家安全启动调查。美国政府曾对进口钢铝产品、汽车及零配件等启动“232调查”，遭到美国国内以及国际社会广泛反对。

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