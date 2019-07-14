乌克兰首都一电视台大楼遭枪榴弹袭击

新华社基辅7月14日电（记者 陈俊锋）据乌克兰首都基辅警方公布的消息，当地时间13日凌晨，位于基辅的乌克兰112电视台大楼遭枪榴弹袭击，所幸未造成人员伤亡。警方已就此事是否涉及恐怖主义展开调查。

据警方当晚发布的报告说，13日凌晨4时许，警方接到112电视台发生爆炸的报警，随后赶往现场。在对现场情况进行初步分析后，警方认为大楼正面遭到一枚枪榴弹袭击，建筑正面墙体遭损坏。

警方说袭击者身份尚未确定，同时警方认为该事件不排除涉及恐怖主义的可能，已采取特别行动展开调查。

据乌媒体报道，乌112电视台遭袭击可能与其宣布将播放一部关于乌克兰东部地区冲突的纪录片有关。目前乌政府有关部门已要求暂缓播出该片，并启动对该片的审查程序。有乌政要此前也曾警告112电视台不要播出该片，以免加剧乌民族矛盾。

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