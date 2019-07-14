庆祝中法建交55周年：《戴高乐新传：从士兵到将军》在京出版

《戴高乐新传：从士兵到将军》封面。 人民网记者 李琰摄

人民网北京7月14日电（记者李琰）今年是中国和法国建交55周年，中法全面战略伙伴关系进入新篇章。东方出版社日前出版的《戴高乐新传：从士兵到将军》恰逢其时，将增进中法两国人民之间的相互了解和传承友谊。

该书由中国前驻法国外交官、法兰西研究会前高级顾问和外交笔会会员曹松豪创作。这是中法建交以来中国出版的第一部专门以戴高乐军人生涯为题材的专著，也是中国学者在戴高乐研究领域中取得的最新研究成果之一。

新传以1890年至1940年的第三共和国的编年史为纲，以新视角、新史料和新解读来描述戴高乐将军的悲壮军人生涯，讴歌这位被毛泽东誉为“反法西斯侵略和维护法兰西民族独立的不屈战士”。该书全面、如实、生动地讲述了戴高乐从少年时代立志从军，经过一战时期的生死考验、在一战和二战之间同法国军方墨守的消极军事防御路线进行坚决斗争的经历，直到1940年法国遭到德军侵略和贝当投降政府上台后，被迫流亡到伦敦和领导全民族抵抗斗争的历史。这在中法文化交流史上尚属首次。

新传在中法建交55周年之际出版，充分反映了中国人民对戴高乐将军的深切爱戴和思念。中国人民对外友好协会前会长陈昊苏和中国前驻法国大使蔡方柏联袂为新传写序。陈昊苏在序言《仰望法兰西伟人丰碑》中指出：“中国人永远不会忘记戴高乐与毛泽东、周恩来一起推动中法建交的壮举，他的英名与伟业永垂青史，历久弥新。”

蔡方柏在序言中写道：“戴高乐于1958年创建第五共和国当选为首届共和国总统，并在1959年至1969年执政期间，对内致力于法兰西的工业化和民族复兴，对外反对美苏两霸，树立了敢于对美国霸权主义说‘不’的光辉榜样。”

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