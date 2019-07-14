法国宣布将成立太空军事指挥部

新华社巴黎7月13日电（记者唐霁）法国总统马克龙13日在巴黎宣布，法国将于今年9月成立太空军事指挥部，加快法国太空军事的发展，应对未来在太空可能发生的冲突。

马克龙当天在法国国防部发表庆祝7月14日国庆节讲话时说，今年9月，法国空军内部将成立太空军事指挥部，空军最终将变身为“航空与太空部队”。

马克龙说，他于2018年提出法国将拥有太空防御战略，法国现在已准备就绪，将加强对太空安全形势的了解，以更好保护本国卫星，法国还要在太空领域加大投资。

法国媒体指出，太空已成为大国角力的新战场，法国希望加强自身在太空的战略地位和军事能力。法国在《2019年至2025年法国军事规划法案》中计划的太空防务预算高达36亿欧元（约合40.6亿美元），未来预计将更新现有的观测卫星和通信卫星，发射三颗电磁侦听卫星，并提高太空监视雷达的现代化水平。

法国媒体认为，法国之所以此时提出要成立太空军事指挥部，源于美国总统特朗普今年2月要求美国国防部起草成立太空军法案，美国此举可能引发新一轮太空军备竞赛。

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