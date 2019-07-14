“崔如琢阳光美术馆”在东京开馆

人民网东京7月14日电（记者刘军国）7月13日，“崔如琢阳光美术馆”在东京商务中心虎门地区正式开馆，为中日文化交流再次搭建新桥梁。

13日晚，崔如琢阳光美术馆运营公司株式会社如光在东京举办开馆剪彩仪式及庆祝宴会。中国驻日本大使馆临时代办郭燕、日本复兴大臣渡边博道等两国政治、文化等各界嘉宾出席庆祝宴会。当天下午，中国著名艺术家崔如琢、株式会社如光社长刘津廷、崔如琢阳光美术馆负责人东惠市为参与开馆典礼的嘉宾介绍了馆内展览，并接受中日媒体采访。

崔如琢在回答记者提问时说，中日两国一衣带水，文化同源。自己的作品得到了两国艺术界、收藏界的认可和支持，倍感荣幸。希望借此推动东方文化的发展，复兴东方传统艺术在世界的影响力。东西方绘画在艺术价值上各有千秋，但是在市场价值上却有高低之分。在日本设立美术馆的目的正是为了在中日两国之间搭建一个桥梁，让两国绘画、书法艺术相互取长补短，联手来发展东方绘画艺术，让东方绘画作品的市场价值超越西方。

刘津廷表示，崔如琢阳光美术馆在东京商务中心建立和运营，为中日文化交流再次搭建新桥梁。

此外，“太璞如琢——崔如琢艺术东京大展”也于当天正式开展。“太璞如琢——崔如琢艺术东京大展”是崔如琢阳光美术馆的开馆展，展出了崔如琢包括指墨山水、指墨花鸟在内的重要作品80余件（组），囊括了其历年代表性作品。

崔如琢阳光美术馆是继位于静冈县伊东市的崔如琢美术馆之后，崔如琢在日本投入运营的第二座个人美术馆。两座美术馆同为中日民间文化交流的结晶，得到了日本阳光财团法人、日本著名教育家关口胜利的大力支持。2012年，关口胜利在中国旅行时读到中国艺术家崔如琢的报道，被崔如琢的艺术理念所打动，随后以重金收藏其作品，并于当年为崔如琢在伊豆设立了第一家美术馆。

崔如琢阳光美术馆以展示、收藏、研究崔如琢作品为主要方向，是一座专注于东方艺术现代化研究推广的美术场馆。崔如琢阳光美术馆三层的空间将作为常设展厅，长期展示崔如琢的重要作品，一二层展厅将承接来自中日两国的展览项目。

据了解，崔如琢1944年生于北京，上世纪80年代初期游学美国，1984年荣获美国纽约杜威大学荣誉艺术博士学位，1996年回国定居北京。2008年崔如琢将售与俄罗斯耶弗拉兹石油公司绘画作品获得的5000万元人民币，捐赠汶川地震灾区并资助成立“榜样公益基金”。2010年，受人民大会堂邀请，崔如琢精心构思、细致筹备，历时20天为大会堂创作了横18米、纵2.8米的写意花鸟巨制《荷风盛世》。2013年以来，“太璞如琢”系列展览分别于中国国家博物馆、故宫博物院、俄罗斯马涅士国家展览中心等重要艺术机构展出，受到国内外艺术界的好评。2016年，崔如琢向北京故宫文物保护基金会捐赠1亿元人民币，用于故宫的文化遗产保护和博物馆事业发展。

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