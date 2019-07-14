《论语》最初的译本是哪本？应当是1687年在巴黎以拉丁文出版的《中国哲学家孔子》，由比利时传教士柏应理等编译，可称最早且最有影响力的关于中国儒家思想的译著。

事实上，来华耶稣会士对儒家经典的翻译经历了一个漫长的过程。在《中国哲学家孔子》之前，罗明坚、利玛窦等传教士都对儒家经典著作《四书》的某些部分进行过简略直译。虽然该书的最终完成者是柏应理，但在他之前，殷铎泽、恩理格、鲁日满等传教士也对此书的翻译编撰作出了重要贡献。

需要说明的是，《中国哲学家孔子》并非严格意义上的译本，而是包含《孔子传》《大学》《中庸》《论语》《中华君主统治历史年表》和《中华帝国及其大事记》等多方面内容，并附有柏应理绘制的中国地图。耶稣会士翻译此书时更看重《大学》和《中庸》，而《论语》则处理得比较简略，选译了一部分格言。

在笔者看来，更像译本的是《中国六大经典》，由比利时耶稣会士卫方济于1711年以拉丁文在布拉格出版。卫方济在柏应理著作的基础上，对《论语》加以补充，并增加了《孟子》《孝经》和朱熹《小学》的内容。

在17至18世纪的欧洲，还曾出版过一些《论语》的法文译本、英文译本，大多是在柏应理所著拉丁文版的基础上进行的编译。

从罗明坚、利玛窦开始，然后经柏应理等人，最后在卫方济手上，终于形成了比较完整的翻译成果，这个过程长达130余年之久。

据不完全统计，《论语》目前有40多种语言的译本。其中，英语世界经历300余年，译本最多，还有很多语言也有多个译本。不同译本间的差异较大，有些译本比较忠实于语言与历史，能客观介绍《论语》及孔子思想；有些译本则善于在翻译中寄托译者本人的使命意识，这方面可以耶稣会传教士为例；还有些译者虽不擅长古汉语，他们的翻译主要或部分依靠前人的译著，但他们擅于解释和传播孔子思想，使之在异文化中产生很大影响。

任何译本，如果在上述某一方面做得较好，就有关注与研究的价值。一个优秀的译本，应当以客观性为基础，兼顾自己的使命意识和传播效果。孔子是中国文化的伟大圣贤，他的思想对全人类都具有普遍的启示意义。在未来的中外文化交流中，《论语》及其译本仍将发挥非常重要的作用。

（作者为清华大学历史系副教授）

《 人民日报 》（ 2019年07月14日 07 版）

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