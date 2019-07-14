看孔子和《论语》漂洋过海（五洲茶亭）

在中国对外交往的历史中，往往离不开孔子和儒学。

孔子所创立的儒学是中国传统文化的主流，它铺染了中国人的生命底色。2000多年来，儒学不仅对中国产生了深远影响，还传播到东亚、东南亚和欧美国家，与这些国家和地区的思想文化互相碰撞、融合，对其政治、经济、文化乃至风俗习惯、社会风貌产生了重要影响。

中国与东亚、东南亚组成了共同的文化圈，正是儒家文化影响的结果。《论语》等儒家经典最早传入朝鲜半岛，经由朝鲜半岛传入日本。

大约在西晋时期，王仁从百济到日本传授《论语》。朱熹的《四书集注》传入日本后，日本研读《论语》的人更多了。德川幕府时代，出现了众多关于《论语》的著述；明治维新以来，《论语》通俗书增多。为天皇进讲有《论语》，学校教材常选《论语》。被称为“日本企业之父”的涩泽荣一更著有《论语与算盘》，主张将《论语》作为经商和立身处世的准绳，将其作为一种商业智慧与处世哲学，后成为著名的经营模式。

从15世纪到19世纪，越南的儒学发展进入全盛时期。他们兴办儒学教育，用儒家伦理加强社会教化，完善以儒学为内容的科举考试制度。近现代，孔子儒家思想在东南亚影响最大的是新加坡。许多华人移民而来，邻近地区华裔迁入，带来了中国传统文化。1849年，新加坡开设了第一所华文学校崇文阁。

孔子儒家思想传入欧洲，主要是在16、17世纪，通过来华的耶稣会传教士逐渐传入西方各国。最早来中国的是意大利传教士，之后是葡萄牙、法国、德国、英国等国的传教士。他们有意无意地向欧洲介绍中国，介绍各种思想流派，特别是儒家思想。

1687年，巴黎出版了拉丁文译本的《大学》《中庸》和《论语》，孔子学说正式传入西方。欧洲受孔子思想影响最大的是法国，孔子思想对18世纪神学统治下的法国起到了振聋发聩的作用，启蒙思想家们高举理性的旗帜，以孔子儒家为代表的中国文化为他们展示了一个崭新世界。

人类不会停止对美好世界的憧憬与向往，在经历了近代以来的曲折之后，面对社会问题，人们希望寻求孔子的智慧。

西方科学精英看到孔子与人类现代文明息息相关，更多人看到孔子思想在当今世界的重要价值。法国思想家伏尔泰认为，应该“把‘己所不欲，勿施于人’这条法则铭刻在每个人的心中”。德国哲学家费尔巴哈在《幸福论》中特别提到，中国的圣人孔子要求人们心地诚实地对待他人，如同对待自己一样。他称赞“己所不欲，勿施于人”，认为这个朴素而又通俗的道德原理是最好、最真实的，也是最具说服力的。

1843年，美国思想家爱默生得到了中国的“四书”译本后细心研读，从而对孔子产生了仰慕之情。他认为孔子心目中的君子具有入世精神，又能自拔于流俗。

在巴黎联合国教科文组织总部大楼前的石碑上，用多种语言镌刻着这样的话：战争起源于人之思想，故务需于人之思想中筑起保卫和平之屏障。在有人认为不同文明之间将冲突不断时，中国基于自己几千年来的和谐与和睦，基于自身文化的内在精神与特质，呼吁不同文明要互相包容、互相尊重，把“天下为公”“和而不同”作为当今的世界精神，倡导平等相待、和平共处。

法国一位《论语》翻译者说：“它首先是门智慧而不是哲学，不仅仅适用于中国人，而是每一个人。” 孔子思想对古与今、我与世界、价值观与方法论的思索，可为当今世界国际交流与合作提供借鉴。

在世界舞台上，有德之民族，有德之国度，有德之文明，如北辰灿然居中。民族文化是一个民族的身份标识，不同的文明有各自的色彩，不同的国家有各自的国情，彼此间人民的互相交流，文化是重要纽带。国与国间的相识相知、信任合作，离不开对对方文化的理解、了解和尊重，文化往往是互利互信、合作共赢的牢固基础。历史上，以孔子儒家思想为纽带，中国与世界很早且很好地开展了交流与交往，今天中国走向世界，孔子儒学仍然扮演着重要角色。博大精深的孔子儒学影响了中国文明史，也应该成为中国与世界文明对话的纽带，成为人类文明的共同财富。

（作者为全国政协委员、中国孔子研究院院长）

《 人民日报 》（ 2019年07月14日 07 版）

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