国礼《论语导读》背后的故事

图①

图②

图③

图为北京孔庙和国子监博物馆内的孔子像。

资料图片

在法国，有一份珍贵的手稿串起了中法文化数百年的交流史。今年3月，习近平主席对法国进行国事访问，法国总统马克龙向习近平主席赠送了一本1688年出版的首部《论语导读》法文版原著。这份国礼——见证中法文化交流历史的“无价之宝”，引起了人们的广泛关注。

阿瑟纳尔图书馆：

国礼究竟什么样？

在巴黎最古老的街区玛黑区，旧时光的痕迹处处可见。走进阿瑟纳尔国家图书馆，这种感觉变得更加强烈。图书馆建筑原为武器库，始建于16世纪，外形庄严敦厚。后来改为图书馆，现收藏手稿、雕版、地图等古籍100多万件，是法国国家图书馆下属的研究型图书馆。尽管是周末的清晨，书架林立的阅读室里已有人在认真研读，那专注的神情流露出对满墙历史的敬重。

《论语导读》为17世纪法国医生、探险家弗朗索瓦·贝尼耶的作品，该书法文版原著目前仅存两本，一本送给了习主席，另一本就存放在阿瑟纳尔图书馆。

在图书馆网站上搜索“弗朗索瓦·贝尼耶”，第一条便是原著手稿的信息：编号Ms—2331，页数168张，野牛皮精装封面。预约成功后，一名图书管理员为我找来了手稿的微缩胶卷。“很遗憾，我们不能为您提供原件。”她解释道，由于手稿年代久远、意义重大，因此珍贵异常，加上纸质十分脆弱，不宜对外展示。早在上世纪六七十年代，图书馆就为手稿制作了微缩胶卷供读者查阅。

伴随着咔哒咔哒的声响，手稿在微缩胶卷放映机上一页页地翻过（图①，龚鸣摄），潇洒自如的花体字、与今天略有出入的古法语、偶尔涂改的痕迹，都是岁月的见证。在开篇的“致读者”一页中，贝尼耶写道，该书是“作为阅读孔子的钥匙和入门”。粗略浏览，全书共分为三章，依次翻译了《大学》《中庸》和《论语》的部分内容，不时穿插着作者的观点。

《论语导读》在法国颇受重视，该图书馆收藏的一本19世纪的手抄本（图②，龚鸣摄）说明了这一点。法国费林出版社于2015年重新出版了《论语导读》（图③，资料图片），邀请法国汉学家陶西格、梅立谦分别做导论和按语。在导论中，陶西格写道：“读此书就是重温这样一个特殊而关键的时刻：这是第一次以我们的语言表达孔子的思想。”梅立谦也赞赏称该法语译本使得更多的法国人了解孔子和儒家思想。

吉美博物馆：

为何选择这份国礼？

创立于1879年的法国国立吉美亚洲艺术博物馆（简称“吉美博物馆”）是亚洲以外规模较大的亚洲艺术博物馆之一，藏品达4万余件，其中中国藏品两万余件，覆盖了远古陶器、青铜器、瓷器、漆器、雕塑、书画等门类，珍宝无数，是法国人了解中国文化的重要窗口。笔者探访时，这里正在举办《瓷器苍穹——从中国到欧洲》展览，吸引了来自世界各地游客的目光。

本次国礼的选择正是吉美博物馆馆长马嘉丽女士的提议。

“这份国礼非常‘法式’，因为法国人爱好阅读，爱好文学和历史。”吉美博物馆图书室主任克里斯蒂娜·克拉姆罗蒂如此形容。她说，贝尼耶的《论语导读》是第一部译成法语的中国古典文籍，作品本身具有一定的历史意义，以此为国礼微妙而细腻地展示了两国历史悠久的友好关系。因此，当马嘉丽提议以此作为国礼时，立刻获得了马克龙总统的肯定。

克拉姆罗蒂回顾道，自利玛窦始，前往中国的传教士就将众多中国经典译成了当时通用的书写语言拉丁文，在欧洲国家广为传播。他们热心于了解中国、学习中文、阅读经典，十分尊重中华文明，将中国的所见所闻所学写成传教通讯，定期发回欧洲，成为欧洲人认识中国的主要渠道。

克拉姆罗蒂对中国文化颇有研究，她认为，《论语》作为最重要的中国传统经典之一，让启蒙时期的欧洲知识分子看到了不一样的政治远见和哲学思想，他们对中国和平光明的形象十分向往。《论语导读》的创作建立在拉丁文版本的基础之上，其中包含了贝尼耶对儒家经典的个人解读。法国历史小说家若泽·弗雷什认为，此书当是为法国王室而作，贝尼耶希望孔子的思想能为法国王公贵族所用，希望他们从中“汲取灵感，培养有爱、温顺、质朴和人道的精神”。

“中国文化在法国拥有很多受众，很多研究中国文化、历史、哲学的专家学者等常来光顾，为其汉学研究寻找思路。”克拉姆罗蒂说，目前，文献室的中国书籍有1500余种，占全部书目的10%—15%。图书室还会定期购入刚出版的一些中国古籍的新译本，以满足当下读者的需求。

普罗旺斯藏鹭轩：

《论语》有何特殊性？

为追寻这个答案，我来到了位于法国南部普罗旺斯乡间的藏鹭轩。绿意盎然的院子里立着一栋二层小楼，这是法国国家科学研究院名誉主任研究员、著名汉学家雷米·马修的居所。从工作岗位退休后，马修就搬到了这里，潜心著书。因为周边时有苍鹭出没，他便起了这样一个诗意的名字。尽管已年逾古稀，马修每日仍专心研读七八个小时，孜孜不倦。

马修研究先秦哲学40余年，对于《论语导读》这份国礼的特殊性，他认为，作为第一部法语版的《论语》译著，《论语导读》具有极大的象征意义，代表了法中文化、语言交流的起步。他很欣慰，如今中文在法国中学教育体系中占据了重要地位，以《论语导读》为国礼对未来的中文教育也必将起到推动作用。

马修著有《孔子》一书，还与一位加拿大汉学家合作译介了有关孔子、孟子、荀子等的相关著作。谈起这些内容，马修兴味十足。“不读孔子就无法研究中国哲学，无法理解中国百家思想，孔子是应当阅读了解的中国第一位思想家。”他说，《论语》的思想内涵十分丰富，对欧洲思想也产生了一定的影响，更重要的是它代表了欧洲以外的世界观和哲学体系，这是文明的重要发现。

马修表示，早在文艺复兴时期，绝大部分欧洲哲学家都通过拉丁语翻译作品接触到了孔子。法国启蒙思想家孟德斯鸠、卢梭、伏尔泰等对《论语》非常感兴趣，曾在他们的作品中提到中国的宗庙祭祀、礼仪、孝悌、道德等内容。通过他们的作品，更多的欧洲学者看到了中华文明的伟大之处。

马修说，19世纪以后，汉学在欧洲成为一门单独的人文学科，语言学、考古学以及现代科技的发展给古籍研究带来了更多便利。“中国文化博大精深、绵延千年，穷尽一生也只不过窥其一角。”马修感慨道，作为一种“具有生命力的事物”，中国文化值得持续反复地研究。

《 人民日报 》（ 2019年07月14日 07 版）

(责编：岳弘彬)