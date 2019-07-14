中德“联合救援—2019”卫勤实兵联合演习闭幕

据新华社德国费尔德基兴7月12日电 （新华社记者王经国、解放军报记者宋歆）检测疫情、开展防疫消杀灭、建立防疫医院，收治伤员、分类后送、开展手术……在顺利完成一系列实兵演习任务后，中德“联合救援—2019”卫勤实兵联合演习12日在德国费尔德基兴卫勤训练基地落下帷幕。

这是中国军队与德国军队首次在欧洲境内举行的实兵演习。

联演以联合执行国际人道主义医学救援任务为背景，以应对重大突发疫情和救治多次批量伤员为主线，以联合指挥、混合编组、共同作业为重点，相互协同配合，相互学习借鉴，相互支持帮助，锤炼提高了参演部队的应急反应能力、联合行动能力、协同处置能力。

《 人民日报 》（ 2019年07月14日 03 版）

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