中德“联合救援—2019”卫勤实兵联合演习闭幕

据新华社德国费尔德基兴7月12日电 （新华社记者王经国、解放军报记者宋歆）检测疫情、开展防疫消杀灭、建立防疫医院，收治伤员、分类后送、开展手术……在顺利完成一系列实兵演习任务后，中德“联合救援—2019”卫勤实兵联合演习12日在德国费尔德基兴卫勤训练基地落下帷幕。
这是中国军队与德国军队首次在欧洲境内举行的实兵演习。
联演以联合执行国际人道主义医学救援任务为背景，以应对重大突发疫情和救治多次批量伤员为主线，以联合指挥、混合编组、共同作业为重点，相互协同配合，相互学习借鉴，相互支持帮助，锤炼提高了参演部队的应急反应能力、联合行动能力、协同处置能力。
徐贻聪：为中国外交奉献一生 只求做个“合格的战士” 徐贻聪曾担任外交部拉美司副司长、中国驻厄瓜多尔、古巴、阿根廷大使。为了加强新中国同世界的联系，他远赴海外。近日，徐贻聪接受了人民网独家专访。【详细】
外交部发言人一周观点撷英：我不是你的朗读者 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，伊核问题、中美同意重启经贸磋商、非洲大陆自贸区建设正式启动受到国际社会和媒体广泛关注。同时，针对美国批准对台22亿元军售、美方一再干预香港事务，22国批评中国新疆政策等问题，我外交部发言人也进行了严词回应。下面让我们一起回顾本周外交部记者会上的精彩瞬间。 【详细】