杭州文化旅游推介会在越南举行

本报河内7月13日电 （记者刘刚）由中国浙江省杭州市政府主办的“丝路记忆、最忆杭州”文化旅游推介会日前在越南首都河内举行。
推介会以“生态杭州、文化杭州、数字杭州、现代杭州”为重点内容，向越南各界展示了杭州的深厚文化底蕴和现代化发展水平。推介会现场还通过虚拟激光换装秀、VR游杭州现场体验、丝绸华服秀等环节，让越南民众在互动中感受中国城市文化与旅游、传统与现代的完美融合。
越南文化体育旅游部旅游总局副总局长何文超表示，推介会为双方旅游企业加强交流与合作提供了重要机遇，为双方旅游产业实现互利共赢创造了良好条件。
徐贻聪：为中国外交奉献一生 只求做个“合格的战士” 徐贻聪曾担任外交部拉美司副司长、中国驻厄瓜多尔、古巴、阿根廷大使。为了加强新中国同世界的联系，他远赴海外。近日，徐贻聪接受了人民网独家专访。【详细】
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