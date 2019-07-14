杭州文化旅游推介会在越南举行

本报河内7月13日电 （记者刘刚）由中国浙江省杭州市政府主办的“丝路记忆、最忆杭州”文化旅游推介会日前在越南首都河内举行。

推介会以“生态杭州、文化杭州、数字杭州、现代杭州”为重点内容，向越南各界展示了杭州的深厚文化底蕴和现代化发展水平。推介会现场还通过虚拟激光换装秀、VR游杭州现场体验、丝绸华服秀等环节，让越南民众在互动中感受中国城市文化与旅游、传统与现代的完美融合。

越南文化体育旅游部旅游总局副总局长何文超表示，推介会为双方旅游企业加强交流与合作提供了重要机遇，为双方旅游产业实现互利共赢创造了良好条件。

《 人民日报 》（ 2019年07月14日 03 版）

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