“感受到文明互鉴的魅力”

图为交流展现场，当地观众现场体验绒绣技艺。

新华社记者 潘革平摄

日前，一批别样的“东方油画”登陆比利时布鲁塞尔中国文化中心。它们远看色彩浓郁、层次感清晰，颇似油画，仔细观看可见密密匝匝、立体灵动的针脚，原来都是刺绣作品！名为上海绒绣的中国国家级非物质文化遗产令在场观众纷纷称奇。

此次展览名为《“绣”里乾坤·上海绒绣欧洲交流展》，由布鲁塞尔中国文化中心、上海工艺美术博物馆和上海市对外文化交流协会共同主办，将持续到9月18日。展出的40幅作品均由上海当代绒绣大师精心制作，有的作品对西方绘画予以再现，有的聚焦展示中国与欧洲的风景、文化等。

一针一线中，绣出了憨态可掬的大熊猫、高楼林立的陆家嘴，还有梵高的《星空》、米勒的《牧羊女》……上海绒绣的表现力展现得淋漓尽致。

绒绣亦名绒线绣，即用彩色羊毛绒线，在特制的网眼麻布上绣制出来的工艺美术品。自20世纪40年代起，上海绒绣手工艺品开始崛起，以西洋绘画和摄影作品为蓝本，通过多种针法、技法表现，形成了上海绒绣这一独特绣艺，将中国刺绣艺术与西方美术有机融合。

布鲁塞尔市民弗朗索瓦说，欣赏这些绣品感觉就像是在看油画一样，作品中的大熊猫身上每一根绒毛都清晰可见，“中国非遗传承人的技艺真是不可思议”。“一幅绒绣作品要经过一年甚至几年才能完成，我打心里敬佩中国艺术家们。他们将西方艺术融入中国的工艺美术中，让我们感受到文明互鉴的魅力”。

布鲁塞尔中国文化中心主任葛译友表示，来宾从中能够感受到中国工匠精神，感受到绒绣的美感与厚重，以及与欧洲的渊源。

为了全方位展示中国非遗作品，现场循环播放了两个电视片，介绍上海绒绣制作，并举办了“技艺背后的传承故事”讲座，非遗传承人还手把手教观众制作绒绣作品。

在老师的指导下，当地市民雷雅绣出了一排花边，她赶紧拍照留念，准备回去分享给朋友。“中国的很多非遗项目都很有趣，让人忍不住想试一试。”雷雅告诉记者。

中国驻比利时大使曹忠明表示，上海绒绣是中西文化交流的成果，也是中欧文化交流的杰出代表。希望此次展览能激发中比民众的情感共鸣。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2019年07月14日 03 版）

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