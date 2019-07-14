作为中国和蒙古国建交70周年纪念活动之一，“一带一路·光明行”蒙古国行动日前在乌兰巴托正式启动。由10名中国医生组成的中国红十字援外医疗队，对来自乌兰巴托和部分地方省份近800名白内障患者实施术前筛查，成功为符合手术指征的95名白内障患者免费手术。中国医生的敬业精神和精湛医术赢得了当地患者的称赞。

启动仪式上，接受了复明手术的蒙古国退休教师策仁杜勒玛动情地表示：“中国医生的精湛医术，让我们得以重见光明，感激之情无法用语言表达！”短短几分钟的讲话，这位已届古稀之年的老人几度哽咽。

46岁的阿勒坦其其格已失明5年，身心承受着痛苦和压力。手术后，当中国医生揭开蒙在她眼睛上的纱布时，阿勒坦其其格再次看到了光明的世界。“感谢中国医生让我重见光明，是你们给了我‘第二次生命’。”她热泪盈眶。

“我代表蒙古国患者及家属感谢来自中国的无私帮助。”蒙古国红十字会会长恩赫包勒德表示：“过去几年，百余名蒙古国公民在中国内蒙古自治区免费接受了白内障复明手术，此次又有近百名患者成功接受手术。中国发起的‘一带一路·光明行’蒙古国行动为改善蒙古国白内障患者的生活作出了重要贡献。蒙中红十字会之间的人道主义合作丰富了两国关系内涵。”

活动现场，中方设立了“红十字博爱苑”，展示中蒙两国红十字会近年来的合作交流成果，并向蒙古国红十字会捐赠了131件（台、套）应急救护、康复医疗设施、设备。中国内蒙古自治区主席、内蒙古自治区红十字会名誉会长布小林表示，未来内蒙古自治区将在应急救护、师资培训以及康复医疗设备等方面向蒙古国提供力所能及的援助，推动“一带一路·光明行”蒙古国行动成为增进中蒙两国人民友谊的重要桥梁。

蒙古国红十字会秘书长包劳尔玛表示，由于阳光充足、紫外线辐射强等高原气候原因，蒙古国民众患白内障疾病的比例较高。“中国通过‘一带一路·光明行’项目，未来五年内计划为1000名蒙古国白内障患者进行免费复明手术。感谢中国为我们提供无私的援助。”

（本报乌兰巴托电）

《 人民日报 》（ 2019年07月14日 03 版）

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