日前，第十一届“日本中国青少年大使（中日小大使）”活动中国小大使欢迎会在中国驻日本大使馆举行。本届“中日小大使”活动有中日各7所高中的共140名学生参与，分别来自中国北京、武汉和苏州，以及日本北海道、东京、茨城、爱知和三重。

“中日小大使”交流活动始于2009年，截至本年度累计已有1411名高中生参与。在日本的交流活动为期8天，分为两个部分，前半段以“经济发展与环境协调”为主题，参观日本最新技术和资源循环设施；后半段，中国学生寄宿在日本同学家中，体验日本家庭生活和日本高中课堂。

欢迎会上，“中日小大使”共同发表《中日未来友好宣言》，表示将以开放的态度积极开展交流，参与民间交流与合作，让两国关系成为世界的典范，实现更美好的未来。随后，“中日小大使”还表演了具有两国特色的文艺节目。

中国驻日本大使馆公使郭燕表示，希望“小大使”们抓住访问机会，深入了解对方国家和社会，体验彼此精彩文化。通过面对面、心与心的交流结下深厚友谊，将来共同成长为中日友好的中坚力量，成为真正的中日友好大使。

“中日小大使”活动举办方永旺1%俱乐部理事长横尾博致辞说，日中两国高中生是未来的主角，希望他们为促进两国关系进一步发展发挥作用，携手努力落实好《中日未来友好宣言》。

北京市三里屯一中高一学生刘甡朋说：“希望此次活动能进一步增进我们和日本朋友之间的沟通交流。”东洋大学附属牛久高中高二学生铃木爱理表示，自己的家人已经做好迎接中国朋友的准备，“特别期待加深对中国的了解，为日中友好贡献青少年的力量”。

名古屋大学教育学部附属高中高二学生大桥佑平对将于10月开启的访华之旅充满期待，希望能去中国体验博大精深的文化，感受中国的发展成就。

（本报东京7月13日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月14日 03 版）

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