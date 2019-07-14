积极评价中国新疆人权事业发展成就

本报布鲁塞尔7月12日电 （记者方莹馨）日内瓦消息：37个国家常驻日内瓦大使12日联名致函联合国人权理事会主席和人权高专，积极评价中国新疆人权事业发展成就和反恐、去极端化成果，支持中国在涉疆问题上的立场。

大使们在联名信中赞赏中国坚持以人民为中心的发展思想，通过发展促进人权，取得了巨大的人权成就，也为国际人权事业作出了贡献。

他们表示，恐怖主义、分裂主义和宗教极端主义给新疆各族人民造成严重伤害，践踏人民生命权、健康权、发展权等基本人权。新疆采取一系列反恐和去极端化措施，包括设立职业技能教育培训中心，有效保障了新疆各族人民的基本人权。新疆已近3年未发生暴恐事件，各族人民的幸福感、获得感、安全感显著增强。

大使们赞赏中国多次邀请各国使节、国际组织官员、媒体人士等赴新疆参观访问。他们表示注意到访疆人士普遍表示，在新疆所见所闻与西方媒体报道的情况完全不一样。他们敦促有关国家在从未访问过新疆的情况下，停止借未经证实的信息对中国进行无端指责。

这37个国家包括俄罗斯、巴基斯坦、沙特阿拉伯、埃及、古巴、阿尔及利亚、阿联酋、卡塔尔、尼日利亚、安哥拉、多哥、塔吉克斯坦、菲律宾、白俄罗斯等。

同日，中国常驻日内瓦代表团临时代办李松大使在人权理事会发言，对上述国家大使联名致函表示赞赏和感谢。李松同时表示，中方欢迎真正秉持客观、公正原则的人士来新疆走一走、看一看，感受美丽、富足、真实、好客、不断发展进步的新疆。在中国共产党的坚强领导下，新疆各族人民正同全中国人民一道，昂首阔步，朝着2020年全面建成小康社会前进，迎接更加光明的未来。

《 人民日报 》（ 2019年07月14日 03 版）

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