“不忘传播巴中友谊的使命”（一带一路·360行）

FM98中巴友谊台主持人兹山·阿迪尔正在接听“友谊茶舍”节目的听众来电。

本报记者 丁雪真摄

位于伊斯兰堡市郊的巴基斯坦广播学院，院内绿树成荫。FM98中巴友谊台制作室就坐落在其中一栋古朴的二层小楼里。下午2时，主持人兹山·阿迪尔正在直播间主持节目。他时而声音高亢地播报新闻，时而又娴熟地和听众互动。电台的热线电话丁零零响个不停。

“这是我首次加入一家国际化的巴基斯坦电台”

这档正在播出的文化新闻节目名为“友谊茶舍”，每周一和周二下午1时至3时播出。除了常规的新闻播报，每期节目都会拿出较多时长和听众分享中国文化。阿迪尔表示：“巴基斯坦听众对中国文化非常感兴趣。每次我开始讲这方面内容的时候，电话、短信和网络留言互动都会大幅上升。特别是一遇到中国传统节日，例如端午节和中秋节，关于中国文化的探讨就更加热烈了。”

FM98中巴友谊台是中国国际广播电台和巴基斯坦国家广播电台的合作项目。2015年，对巴进行国事访问的习近平主席与时任巴基斯坦总理谢里夫共同为友谊台制作室揭牌。

阿迪尔不仅是节目主持人和新闻播报员，同时还担当着网络组签稿人的角色，协助运营社交媒体。3年多来，FM98中巴友谊台的脸书账号粉丝人数已经增长到近400万，成为巴基斯坦同类调频广播电台的第一名。

阿迪尔是巴基斯坦小有名气的主持人。1998年，他进入巴基斯坦国家广播电台工作，担任过编导、制作人和主持人等不同职务。2016年，从业经验丰富的阿迪尔决定加入新成立的FM98中巴友谊台。他说：“巴基斯坦和中国有着深厚的友谊，中巴经济走廊正在改变着我的国家。中巴友谊台不仅给了我走近中国、走近巴中合作的机会，也拓展了我的视野。这是我首次加入一家国际化的巴基斯坦电台。”

“友谊台带给我许多过去从未有过的成就感”

一周7天，阿迪尔基本上有6天都会出现在办公室。从FM98中巴友谊台2016年年底开播以来，阿迪尔几乎就没有在周末陪伴过家人。每周六和周日下午的1时至3时，阿迪尔要主持另一档名为“经典老歌”的热门节目。友谊台每季度都会根据听众反馈重新调整节目单，而自从开播以来，“经典老歌”这档节目从未停播过。

栏目组有一次收到了来自网络直播听众的一条短信留言。短信说：“主持人你好，我在中东国家巴林。我现在在收听你的节目，办公室里一位印度朋友正在听着你的音乐跳舞呢！”短信让阿迪尔倍感振奋：“这说明，我们的工作不仅传播了巴中友谊和中国文化，也沿着‘一带一路’向世界传播爱与和平。友谊台带给我许多过去从未有过的成就感。家人也都理解我的热情，为我的工作感到骄傲。”

节目制作间歇，阿迪尔看到了“乐来乐想听”节目主持人穆罕默德·汗。“最近怎么样？”阿迪尔关心地问。音乐人穆罕默德·汗是在阿迪尔的影响下来到友谊台工作的。2017年下半年，他有一次在坐车时听到阿迪尔在介绍中国歌曲《茉莉花》，立刻就被悠扬的旋律吸引了，于是就到友谊台来应聘。现在，两位同事经常在一起交流传播中国文化的工作体会。

目前，FM98中巴友谊台已在伊斯兰堡、卡拉奇等多个主要城市落地，覆盖约4000万人口，每日播出18小时的乌尔都语节目。电台平均每天能接到世界各地听众的500个电话，每月收到7000多条短信留言。

“我工作在巴中友谊的‘最前沿’”

去年11月，阿迪尔到中国进行考察访问。回国以后，他在节目中分享自己在中国的经历和见闻，颇受听众好评。“我相信眼见为实，所以我总是鼓励听众有机会去中国看看。中国的发展成就确实值得巴基斯坦好好学习。”阿迪尔说，中国在国家发展和消除贫困方面取得了前所未有的成功。通过“一带一路”倡议，中国积极与其他国家分享这方面的经验。中国希望与世界共同发展。这种互利共赢的精神值得并且应当被尊重和认可。

听众的积极反馈让阿迪尔工作充满动力。一次有位听众表示，她在听完阿迪尔的节目后，和家人在假期一起去了一趟中国。这趟行程让她不仅爱上中国古老的历史文化，更被中国的发展成就所深深震撼。她在节目中分享说，巴基斯坦要在国家发展的众多领域向中国学习，珍惜中巴经济走廊带来的发展机遇。

阿迪尔在工作中对“巴中友谊”产生了更多的责任感。“我工作在巴中友谊的‘最前沿’。我希望我的工作能够帮助巴基斯坦民众更加了解两国在各领域开展的互利合作，也更加了解中国的发展进步。”

FM98中巴友谊台节目制作室进门处有块明亮的金色牌子，上面印有中巴两国国旗以及FM98中巴友谊台制作室的中英双语全称。阿迪尔十分自豪：“这就是习近平主席当年来访时揭幕的那块牌子。这代表了友谊台的历史，提醒我们不忘传播巴中友谊的使命。”

（本报伊斯兰堡7月13日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月14日 03 版）

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