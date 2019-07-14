中阿博览会九月宁夏举办

本报北京7月13日电 （记者王丕屹）记者从12日召开的第四届中阿博览会新闻发布会上获悉：第四届中阿博览会将于9月5日至8日在宁夏银川举办，博览会以“新机遇、新未来”为主题，将重点围绕贸易投资、互联网+、跨境电商、基础设施、产能合作等领域，举办投资贸易促进、会议论坛、展览展示等活动，推动中阿在上述领域的互利合作。

本届中阿博览会设6000平方米的“一带一路”合作展区，分为国家馆展区和品牌企业展区两个区域。其中，国家馆展区主要展示国家和地区的风俗文化、贸易投资项目及政策、产业状况、旅游资源等。品牌企业展区主要展示国外智能制造、电子通信、科技生活、新能源、港口物流、文化旅游类企业的形象、优势产品、特色商品等。截至目前，已有阿联酋、阿尔及利亚、吉布提、阿曼等20多个国家和地区表达了参展意向。

近年来，中阿经贸合作保持良好势头。2018年，中阿双边贸易额2443亿美元，同比增长28%；中国企业在阿拉伯国家新签订承包工程合同额356亿美元，同比增长9%。

第四届中阿博览会由商务部、中国贸促会和宁夏回族自治区人民政府共同主办。据统计，历届中阿经贸论坛和中阿博览会，参会参展的共有80多个国家、地区和国际机构，140多家大型商协会，7732家大中型企业和金融机构代表，5.7万多名参展商、采购商，签订各类协议1129个。

《 人民日报 》（ 2019年07月14日 02 版）

(责编：岳弘彬)