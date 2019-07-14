亚投行成员增至100个

据新华社卢森堡7月13日电 （记者沈忠浩、潘革平）亚洲基础设施投资银行（亚投行）理事会13日批准贝宁、吉布提、卢旺达加入亚投行。至此，亚投行成员总数达到100个。亚投行理事会是在卢森堡举行的第四届理事会年会上作出上述决定的。根据相关规定，此次新增的三个域外成员尚需完成各自国内程序并向亚投行缴纳首笔注资，才能成为正式成员。

亚投行行长金立群表示，亚投行成员占全球人口的78％，占全球GDP的63％。截至目前，亚投行已批准18个成员的46个贷款项目，贷款总额85亿美元。

《 人民日报 》（ 2019年07月14日 01 版）

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