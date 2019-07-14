亚投行成员增至100个

新华社卢森堡7月13日电（记者沈忠浩 潘革平）亚洲基础设施投资银行（亚投行）理事会13日批准贝宁、吉布提、卢旺达加入亚投行。至此，亚投行成员总数达到100个。

亚投行理事会是在卢森堡举行的第四届理事会年会上作出上述决定的。根据相关规定，此次新增的三个域外成员尚需完成各自国内程序并向亚投行缴纳首笔注资，才能成为正式成员。

当天，亚投行理事会还选举中国财政部部长刘昆为第五届理事会主席，并决定亚投行第五届理事会年会将于2020年7月2日至3日在中国北京举行。

刘昆指出，亚投行成员数量达到100个，顺利获得联合国大会永久观察员地位，贷款总额达到85亿美元并成功发行首笔美元全球债券，制定了一系列重要战略和政策，已成为多边开发体系新的重要一员。

刘昆对亚投行的未来发展提出三点建议：一是在总结过去运营经验的基础上，结合自身特点、国际发展领域新趋势以及成员的多样化需求，制定指导未来发展的总体战略。

二是发挥自身作为多边开发机构优势，将自身战略与各成员发展战略以及“一带一路”、欧盟欧亚互联互通战略等重大合作倡议对接，积极参与和支持多边开发融资合作中心平台建设。

三是总结提炼包括新兴市场和发展中国家在内的各国发展实践和理念，在基础设施互联互通领域推出高质量旗舰研究报告，积极参与二十国集团、东盟与中日韩、中亚区域经济合作、大湄公河次区域合作等相关全球和区域合作机制，参与完善全球经济治理，提高亚投行在全球经济治理中的影响力。

刘昆强调，作为亚投行股东国和总部东道国，中国将一如既往地支持亚投行发展壮大，并欢迎各方明年7月到北京参加亚投行第五届理事会年会。

亚投行行长金立群表示，亚投行成员占全球人口的78％，占全球GDP的63％。“在所有成员的支持下，我们正在建立一个精简、廉洁、绿色的机构，支持各成员实现可持续发展。”

截至目前，亚投行已批准18个成员的46个贷款项目，贷款总额85亿美元。

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