索马里恐袭时间已致26死 2名中国公民受伤

原标题：索马里南部城市恐袭伤亡人数升至26死56伤

新华社内罗毕7月13日电（记者杨臻 丁蕾）摩加迪沙消息：索马里官员13日表示，索南部港口城市基斯马尤12日晚发生的恐怖袭击造成的死亡人数已上升至26人，另有56人受伤。据中国驻索马里大使馆人员确认，伤者中包括两名中国公民。

索马里朱巴兰地方政府总统马多贝当天向媒体表示，死者中包括10名外国人，分别为3名肯尼亚人、3名坦桑尼亚人、2名美国人、一名加拿大人和一名英国人。

马多贝说，极端组织索马里“青年党”武装分子12日晚间在基斯马尤市中心麦地那酒店入口处发动汽车炸弹爆炸袭击，随后闯入酒店并与索安全部队交火。除一名自杀式袭击者外，朱巴兰地方武装已击毙剩余3名制造袭击的武装分子。

中国驻索马里大使馆人员向记者确认，有两名中国公民在这次恐怖袭击中受伤，但这两人没有生命危险。

当地居民说，由于当地议会选举临近，不少议员和官员近期下榻该酒店。索马里记者协会12日证实，2名记者在袭击事件中丧生。

索马里“青年党”宣称制造了这起袭击事件。

索马里“青年党”是与“基地”组织有关联的极端组织，近年来在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击。

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