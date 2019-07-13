阿巴斯和普京赞同实现地区和平应以政治方案优先

新华社拉姆安拉7月12日电（记者陈文仙 吕迎旭）巴勒斯坦总统阿巴斯12日与俄罗斯总统普京通电话，双方一致认为实现巴以地区的公正和永久和平必须让政治方案优先。
据巴勒斯坦官方通讯社“瓦法”报道，双方在通话中就多项议题进行深入交谈，包括美国提出的“世纪协议”、日前在巴林举行的“和平促繁荣”经济研讨会等。
阿巴斯还向普京通报了巴以之间目前的紧张局势，以及近期以色列扣减向巴勒斯坦转交的代征税款的情况。
普京强调，必须要确保巴以冲突解决方案的国际合法性，并表示俄方将继续与美国和以色列方面进行沟通。
上月25日至26日，美国和巴林合办的主题为“和平促繁荣”经济研讨会在巴林首都麦纳麦举行。美国总统高级顾问库什纳在会上推介美方所谓推动解决巴以问题“世纪协议”的经济方案。
巴勒斯坦方面认为该方案有损巴勒斯坦人民的权利，反对并拒绝出席这一研讨会。阿巴斯曾多次强调，解决巴勒斯坦问题，政治方案必须先于任何经济方案。
徐贻聪：为中国外交奉献一生 只求做个“合格的战士” 徐贻聪曾担任外交部拉美司副司长、中国驻厄瓜多尔、古巴、阿根廷大使。为了加强新中国同世界的联系，他远赴海外。近日，徐贻聪接受了人民网独家专访。【详细】
外交部发言人一周观点撷英：我不是你的朗读者 回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，伊核问题、中美同意重启经贸磋商、非洲大陆自贸区建设正式启动受到国际社会和媒体广泛关注。同时，针对美国批准对台22亿元军售、美方一再干预香港事务，22国批评中国新疆政策等问题，我外交部发言人也进行了严词回应。下面让我们一起回顾本周外交部记者会上的精彩瞬间。 【详细】