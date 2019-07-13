新华社喀布尔7月12日电 通讯：阿富汗的坎大哈有一座“中国医院”

新华社记者陈鑫 邹德路

位于阿富汗南部的坎大哈省是阿富汗安全形势最复杂的地区之一。在这个恐怖袭击频发的地区，一座“中国医院”长期为来自坎大哈及整个阿富汗南方的民众提供医疗服务，成为中阿友谊的见证。

这座名为米尔瓦伊斯的医院位于坎大哈省首府坎大哈市西北部，上世纪70年代由中国政府援建。医院里到处可见中式建筑，许多当地人都已经忘了医院本来的名字，只记得它叫“中国医院”。

“谢天谢地，我痊愈了”，63岁的当地人阿卜杜勒·艾哈迈德兴奋地告诉记者，他对“中国医院”的治疗效果非常满意。“现在我可以健康地回家了。”

事实上，这座占地44英亩的医院不仅是坎大哈省规模最大的医院，也是阿富汗南部地区规模最大、设施最先进的医院。坎大哈省及周边几个省的近700万人都依靠这座医院为他们提供医疗服务。

然而，这座医院在战争中也曾饱受摧残。1975年，“中国医院”正式投入使用。仅仅几年后，阿富汗就陷入了长达数十年的战乱。由于地理位置重要，医院经常成为交火的战场。在医院的墙壁上，当年战斗留下的痕迹仍清晰可见。

1996年，国际红十字会出资对遭到破坏的“中国医院”进行修复，并一直为医院提供支持。国际红十字会的数据显示，这座医院在2014年收治了26万多名病人，相当于每天有700多名病人前来就诊。

多年来，中国政府也在不断为“中国医院”提供援助。近日，中国驻阿富汗大使刘劲松在访问坎大哈省期间专门参观了“中国医院”，为医院提供了部分援助资金，并向患者赠送药品和纪念品。

“‘中国医院’在坎大哈就像是沙漠中一片象征着和平和谐的绿洲。”刘劲松说，中国与阿富汗之间亲如兄弟，始终支持、理解彼此。“中国将始终支持‘中国医院’，愿‘中国医院’成为和平的窗口，愿每一位阿富汗朋友都能早日呼吸和平的空气。”

坎大哈省卫生局局长阿卜杜勒·普赫拉在接受新华社记者采访时说，“中国医院”是阿中友谊的见证。未来，该医院床位数量将从目前的350张增加到600张。届时，“中国医院”将能够更好地为当地民众提供医疗服务。

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