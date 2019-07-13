新作为，中俄合作前景“广”在哪？

新华网北京7月12日电（李雪梅 黄思路）“构建新型国际关系和人类命运共同体，中俄有非常大的合作空间。”在近日举行的“中俄新时代全面战略协作伙伴关系暨纪念中俄建交70周年”国际研讨会上，与会专家认为，新时代中俄关系大有可为，合作前景更加广阔。

7月6日，“中俄新时代全面战略协作伙伴关系暨纪念中俄建交70周年”国际研讨会在京举行。新华网 李雪梅 摄

中俄建交70周年之际，中俄两国元首宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，并签署《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于发展新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》和《中华人民共和国和俄罗斯联邦关于加强当代全球战略稳定的联合声明》两个重要文件，推动新时代中俄关系新作为。

推动建设新型国际关系 中俄是重要伙伴

国与国之间该如何相处？是零和博弈还是合作共赢？

2013年3月，习近平主席在莫斯科国际关系学院演讲时，第一次提出共同推动建设以合作共赢为核心的新型国际关系。

6年后，中俄关系迈入新时代，新型国际关系被写入联合声明。声明指出，中俄新时代全面战略协作伙伴关系的内涵之一就是普惠共赢，“推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体。”

“构建新型国际关系是对国际关系新模式的重要探索，核心内涵是相互尊重、公平正义、合作共赢，最终实现人类命运共同体。”中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志说，“在这方面，俄罗斯是中国的重要伙伴。”

回顾两国交往历史，中俄开创性建立“不结盟、不对抗、不针对第三方”的新型中俄关系，签署具有里程碑意义的《中俄睦邻友好合作条约》，将“世代友好、永不为敌”的理念以法律形式确定下来，给两国人民带来了实实在在的利益，也为地区和世界和平、安全、稳定作出了积极贡献。

“结盟是找对手，结伴是找共同利益。”中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所研究员徐坡岭说，中俄坚持结伴不结盟，树立了大国关系的典范。

当今世界正面临百年未有之大变局，全球化、多极化和多边贸易体系遭遇前所未有的挑战。落实联合国可持续发展目标，解决人类面临的社会、经济、环境等问题成为全人类的迫切任务。

俄罗斯国际事务委员会执行主席科尔图诺夫说：“在全球不确定、不稳定因素增多的背景下，全球治理理念的重要性更加凸显。”中国社会科学院大学副校长、教授林维表示，解决全球性问题需要新思路、新理念和新型国际关系。

构建人类命运共同体 中俄合作更广阔

国家之间是什么关系？相互隔绝还是休戚与共？

2013年3月，在莫斯科国际关系学院，习主席讲述了“命运共同体”的重要概念：“这个世界，各国相互联系、相互依存的程度空前加深，人类生活在同一个地球村里，生活在历史和现实交汇的同一个时空里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。”

徐坡岭认为，人类命运共同体倡导一种新的价值观和价值理念，将逐渐引导国际格局和国际秩序变革。

近年来，中俄在联合国、二十国集团、上合组织等多边框架下开展密集、高效的沟通与协调,旗帜鲜明地倡导多边主义和开放型世界经济,在风云变幻的国际形势中发挥了压舱石和稳定器作用。

中俄两国共同构建人类命运共同体是一个具有跨时代意义的外交命题。孙壮志认为，有了这样一个宏大目标，中俄可以加强合作，找到更多利益交汇点，合作范围更广阔，也为两国深化新时代全面战略协作伙伴关系，提供更加强劲的发展动力。

中俄携手推动建设更加和平繁荣公正的世界

习主席在中俄建交70周年纪念大会的讲话中强调，新时代的中俄关系，要更加担当有为，携手构建新型国际关系和人类命运共同体，维护世界和平安宁。

孙壮志说，构建新型国际关系和人类命运共同体，中俄有非常大的合作空间。“在地区安全层面，中俄面临共同的威胁，特别是非传统安全问题，需要两国加强军事互信，借助上海合作组织等平台，共同维护中亚地区稳定。”

中国现代国际关系研究院原院长季志业认为，新时代维护世界和平的任务更加艰巨。中俄必须更加旗帜鲜明的反对霸权主义、单边主义和民粹主义，更加旗帜鲜明的联合打击国际恐怖主义和极端主义。

徐坡岭表示，新的世界经济格局正在形成，中俄在多边平台进一步加强合作，才能创造公平、公正的国际经济秩序。俄罗斯全球化研究所所长杰利亚金也认为，中俄应该共同应对可能出现的全球萧条。战术上尽力推迟萧条的发生，战略上，一旦萧条不可避免，研究应对之策，转危为机。

中国前驻俄罗斯国防武官王海运认为，面对日益严峻的国际形势，中俄应进一步强化中俄关系作为全球战略稳定的压舱石的重大责任，深化国际战略协作，切实做到互为战略纵深、战略依托、战略支撑，形成守望相助，荣辱与共的命运共同体，构建更好体现广大发展中国家和新兴国家权益的、普惠共赢的国际秩序。

孙壮志说，70年是一个里程碑，也是一个新起点，中俄承载着两国人民和国际社会更大的期待。

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