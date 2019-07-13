英国警方说正式对驻美大使密件泄露事件展开调查

新华社伦敦7月12日电（记者桂涛 杨晓静）英国警方12日说，正式对英国驻美国大使评价美国政府的密件泄露一事展开刑事调查。
英国警方当日发表声明说，该事件对英国的对外关系造成损害，必须将泄密人绳之以法。
英国多家媒体7日刊登英国驻美国大使金·达罗克发给英国政府的备忘录和电报，达罗克在其中称美国政府“运行不畅”“难以预测”“能力不足”。美国总统特朗普随后宣称自己不会再和达罗克打交道，并在社交媒体推特上使用“古怪”“愚蠢”等词语评价达罗克。
达罗克10日致信英国外交部宣布辞职，原因是他认为密件被泄露一事引发各种猜测，他不再适合继续担任大使。
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