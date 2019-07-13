立陶宛新总统表示将致力于构建平等社会

新华社维尔纽斯7月12日电（记者郭明芳）立陶宛新总统吉塔纳斯·瑙塞达12日在就职典礼上说，他将致力于消除收入和区域不平等, 加强教育和深化欧洲大西洋一体化。
瑙塞达的就职典礼当天在位于首都维尔纽斯的立陶宛议会大楼举行。瑙塞达在随后的致辞中表示，尽管国家比以往更加繁荣，但社会不平等却更加严重。他还强调要努力增强能源独立性，保护立陶宛在欧盟和北约的利益，发展和深化与邻国拉脱维亚、爱沙尼亚和波兰的双边关系。
瑙塞达于1964年出生于立陶宛港口城市克莱佩达，无党派，曾就读于维尔纽斯大学经济学系，并在德国曼海姆大学深造。在今年5月26日举行的总统选举第二轮投票中，瑙塞达得票率远超对手，赢得选举。
立陶宛总统任期5年，最多任两届。
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