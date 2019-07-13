巴西总统力挺儿子出任驻美国大使

巴西总统雅伊尔·博索纳罗11日确认，正考虑让儿子爱德华多·博索纳罗出任巴西驻美国大使。
博索纳罗在巴西情报局新局长的就职典礼上说：“我认为爱德华多是这一职位的合适人选，能完美处理涉美事务。我们去年探讨过这一可能性并分析利弊。”他说，是否接受任命取决于爱德华多。
爱德华多现任巴西国会众议院外交和国防委员会主席。他同一天告诉媒体记者，“如果这是总统交给我的任务，我会接受”，而大使提名取决于他与父亲以及外交部长埃内斯托·阿劳若。他说，一旦获得出任大使的任命，他准备向国会辞去现任职务。
任命需经国会参议院外交关系委员会和参议院全体批准。巴西前驻美大使4月卸任回国，职位空缺至今。
路透社报道，博索纳罗育有四子一女，长子弗拉维奥是国会参议员，次子卡洛斯是里约热内卢市议会议员，爱德华多是第三子。
爱德华多充任父亲的外交事务顾问，是博索纳罗去年10月赢得总统选举后派往美国的首批特使之一。美国白宫前首席战略师斯蒂芬·班农任命爱德华多为他组建的右翼政治团体“运动”在拉丁美洲的领导人。
博索纳罗宣称竞选巴西总统是受美国总统唐纳德·特朗普的启发并频频向特朗普示好。特朗普今年3月在白宫与博索纳罗会晤，对在场的爱德华多大加赞赏。（席玥）【新华社微特稿】
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