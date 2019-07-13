美国同意引渡哥伦比亚涉腐前部长 后者2014年逃美

哥伦比亚驻美国大使馆11日说，美方同意向这一南美洲国家引渡一名因贪腐受到刑事处罚的卸任政府部长。
哥伦比亚使馆收到美方通报，说美方将按照哥伦比亚最高法院2014年提出的要求，将哥前农业和农村发展部长安德烈斯·费利佩·阿里亚斯·莱瓦引渡回国。
阿里亚斯在哥伦比亚前总统阿尔瓦罗·乌里韦·贝莱斯的内阁任职，后者2002年8月至2010年8月连任两届总统。阿里亚斯2010年2月去职，后受到挪用公款和腐败指控，一家哥伦比亚法院2014年7月判处他17年零4个月监禁和1600万美元罚款。
法院下达判决以前，阿里亚斯携家人逃往美国，以遭受政治迫害为由申请美方庇护。
美国一家联邦法院2017年裁定，准许引渡阿里亚斯。阿里亚斯上诉，但一家上诉法院本月8日支持引渡决定。
哥伦比亚前总统乌里韦多次发声，为阿里亚斯“鸣冤”，指认哥伦比亚法院判决“不公正”。（沈敏）【新华社微特稿】
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