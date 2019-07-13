韩称美方愿举行美韩日三方会晤 日方尚未予以答复

一名韩国高级官员11日说，美国方面愿意就日本对韩国施行出口管制举行三方会晤。

韩国总统府青瓦台安保室第二次长金铉宗当天在美国首都华盛顿告诉韩国媒体，韩国和美国方面对举行三方高级别官员会晤“非常积极”，希望寻求“建设性方法”；而日方“看似有些消极”，“没有答复”。

韩联社援引金铉宗的话报道，美方希望借助一名高级官员访问亚洲的机会，举行三方会晤。

金铉宗拒绝披露他所说美方高级官员是否是分管东亚和太平洋事务的助理国务卿戴维·史迪威，后者正在日本访问，预定下周访问韩国。

日本政府本月初开始对3种半导体制造业重要材料出口韩国施行管制。韩方指认日方的做法是“政治报复”“经济制裁”，缘于韩国法院判处日本企业赔偿第二次世界大战期间遭日方强征的韩国劳工。

韩方决定采取多种应对措施，包括寻求美方介入。韩国外交部长官康京和10日晚与美国国务卿迈克·蓬佩奥通电话，说日方举措不仅有损韩日关系，而且波及韩美日三边合作。

金铉宗10日会晤白宫办公厅代理主任米克·马尔瓦尼和一些美国国会议员，11日会晤美国贸易代表罗伯特·莱特希泽，12日将会晤美国总统国家安全事务副助理查尔斯·库珀曼。

金铉宗11日说，美方希望这两个亚洲盟友共同找到建设性解决方案。韩联社援引他的话报道，莱特希泽在会晤中说，如果美方找到有助于解决化解争议的方法，会告知韩方。

除金铉宗，韩国外交部双边经济外交局局长金希相也在美国访问，11日会晤2名国务院高官。金希相在会晤后告诉媒体记者，他们“充分讨论日方强化出口管制引发的各种问题”，美方“已经充分注意到这一事件，理解它的严重性”。

金希相说，他预料美方不会扮演仲裁者角色，但美方意识到问题严重且认为事态不应恶化本身就有意义。

他披露，韩国外交部和产业通商资源部正共同制定应对战略，前者将向美国国务院和安全部门、后者将向美国经济部门阐述韩方立场。

韩国产业通商资源部通商交涉本部长俞明希预定最早下周访美，就日方出口管制与美方磋商。

美国国务院发言人摩根·奥尔塔格斯11日在记者会上说，日本和韩国都是美国的盟友，美方“将尽一切努力，台前和幕后同时着手，强化双边和三方之间的关系”。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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