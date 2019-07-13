媒体报美国暂不打算制裁伊朗外长 为对话留下空间

美国多名不愿公开姓名的政府官员11日披露，美方暂时不打算制裁伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫。

这一决定与美方官员先前说法不一致。财政部长史蒂文·姆努钦6月24日说，美方将在那一周的晚些时候制裁扎里夫。这一说法至今没有“兑现”。

路透社11日以一些美国政府官员为消息源报道，美方离制裁扎里夫“只差一步”；财政部内部先前流传一份新闻稿的草稿，包含宣布制裁扎里夫的内容。

然而，其中一名官员说，“冷静的意见最终占了上风”，美方认为现阶段制裁扎里夫“未必有用”。这名官员披露，国务卿迈克·蓬佩奥同样“暂时反对”制裁。

扎里夫拟下周前往美国纽约联合国总部参加一场部长级会议，议题关联联合国2030年可持续发展议程。路透社报道，扎里夫前往纽约，需要获得美方签证，如果他成行，是美方暂时不打算制裁他的另一个信号。

美国国务院发言人摩根·奥尔塔格斯11日告诉媒体记者，美方依然寻求政治解决伊朗核问题的途径。她重申，美方愿意“不预设条件”与伊方对话。

路透社报道，美方决定暂时不制裁扎里夫，为后续外交努力留下空间。

美国政府去年5月退出伊朗核问题全面协议，随后恢复并追加对伊制裁。总统唐纳德·特朗普6月24日签署行政令，制裁伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊以及多名高级军官。这是美方首次把伊朗最高领袖列为制裁对象。姆努钦当天说，特朗普指示他在那一周的晚些时候制裁扎里夫。

多家媒体报道，美方“预告”制裁有两点不同寻常之处，一是美方先前极少“预告”制裁，旨在防止制裁对象转移资产；二是如果制裁扎里夫，美方就伊核问题寻求外交对话的途径将受阻。

《纽约时报》7月4日援引扎里夫的一封电子邮件报道，扎里夫说他在国外没有任何财产或银行账户，制裁对他而言“不是问题”。

伊方多次强调，美方制裁哈梅内伊及多名军官，显示美方无意寻求对话，伊方不会在承受压力的情况下与美方对话；美方退出伊核协议、却要求伊方继续遵守协议，这一情形“太过讽刺”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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