美国劳工部长因爱泼斯坦性犯罪案辞职

新华社华盛顿7月12日电（记者徐剑梅 刘阳）美国总统特朗普12日说，美国劳工部长亚历山大·阿科斯塔决定辞职。连日来，阿科斯塔因被指对涉嫌性侵和拐卖少女的美国亿万富翁杰弗里·爱泼斯坦曾予以“宽大处理”，面临舆论的巨大压力。

特朗普12日在离开白宫前往美国中西部时说，阿科斯塔当天早上给他打电话，告知辞职决定。劳工部副部长帕特里克·皮泽拉将代理部长职务。

阿科斯塔当天表示，他因爱泼斯坦案受到过度关注，分散了民众对特朗普政府经济成绩的注意力，他不愿因自己的缘故“消耗”特朗普政府。

爱泼斯坦现年66岁，今年7月6日在美国新泽西州被捕，联邦调查局特工在其位于纽约曼哈顿的住宅中发现大量淫秽照片。纽约联邦检方8日起诉他进行性交易及合谋拐卖未成年女性。

据报道，阿科斯塔2008年在佛罗里达州担任联邦检察官期间，在对原告保密的情况下与爱泼斯坦就性侵少女等相关指控达成辩诉交易。双方签署的认罪协议令爱泼斯坦得以避免联邦起诉和可能面临的终身监禁，仅以较轻罪名服刑13个月，其间获准每周离开监狱6天到自己的办公室工作。

连日来，美国国会民主党人一再呼吁特朗普将阿科斯塔解职，并表示将就当年的辩诉交易展开调查。美国司法部也因这一辩诉交易受到批评。

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