普京召集会议讨论俄乌关系等问题

新华社莫斯科7月12日电（记者李奥）俄罗斯总统普京12日召集俄联邦安全会议常务委员就俄罗斯与乌克兰关系等问题进行讨论。

克里姆林宫网站当天发布声明说，会议就俄罗斯国内问题及俄乌关系等进行了讨论，其中涉及俄乌总统11日的电话交谈。俄联邦委员会（议会上院）主席马特维延科、俄国家杜马（议会下院）主席沃洛金和俄总统办公厅主任瓦伊诺等出席会议。

此外，俄罗斯媒体12日援引俄总统新闻秘书佩斯科夫的话报道说，普京与乌克兰总统泽连斯基的电话交谈具有务实特点。佩斯科夫表示，这是普京与泽连斯基首次对话，具有重要意义。

普京与泽连斯基11日进行电话交谈，就乌克兰东南部地区问题进行磋商，并讨论了俄乌双方释放扣押人员等事宜。

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