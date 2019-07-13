原标题：全英华人教授协会举行首次年会

新华社伦敦7月12日电（记者杨海若）汇集了英国华人学者精英的全英华人教授协会10日至12日在英国萨里大学举行首次年会。来自中英两国的100多位学者和嘉宾共聚一堂，庆祝两国几十年来在研究、教育、创新和文化交流方面取得的成就。

英国文化教育协会的片区负责人奥兰多·爱德华兹在开幕致辞中表示，非常高兴看到全英华人教授协会能把英中两国学者聚集在一起分享经验和交流思想。他说：“我相信这将对英中两国的教育和科研合作作出巨大贡献。”

英国萨里大学校长逯高清教授在发言中强调了国际合作对解决全球性问题的重要性。他认为英中两国的教育和科研合作能产生新的想法去改变世界。

中国驻英国大使馆教育处公使衔参赞王永利和科技处公使衔参赞蒋苏南出席了会议开幕式并表示祝贺。

成立于2018年的全英华人教授协会至今已有超过200名华人教授会员，涵盖了不同领域的华人学术精英。

全英华人教授协会副主席、英国华威大学王吉红教授在接受新华社记者采访时表示，随着取得较高学术成就的华人教授人数的增加，协会致力于搭建一个促进学术交流、提高学术水平的平台。同时，协会希望通过平台为年轻的华人学者提供指导，帮助更多的青年学者成长。

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