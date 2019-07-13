俄总统新闻秘书：俄土正在落实S-400防空导弹系统合同

新华社莫斯科7月12日电（记者李奥）俄罗斯媒体12日援引俄总统新闻秘书佩斯科夫的话报道，俄土双方正在落实S-400防空导弹系统合同。

土耳其外长恰武什奥卢12日表示，土耳其从俄罗斯购买的S-400防空导弹系统已开始交付。土国防部同日发表声明说，该系统首批设备运抵土首都安卡拉。佩斯科夫当天就此事回答相关提问时说，“目前一切都在严格按照达成的相关协议与签署的合同进行”，双方正在履行各自职责。目前不便公开其他信息。

据报道，俄联邦军事技术合作局12日证实，俄方开始向土方交付S-400防空导弹系统。俄国防部当天发表声明说，该系统其余部分的供应将会严格按照俄土双方所签署合同与协商的时间进行落实。

土耳其2017年与俄罗斯签订协议，购买4套S-400防空导弹系统。美国等北约国家多次警告土耳其不要购买这一俄制系统，认为该系统无法与北约武器系统兼容，且可能有助于俄方今后定位及追踪美国及盟国的F-35战机。土方坚持履行与俄方合同，认为购买S-400防空导弹系统是土国家主权范围内的事务，其他国家无权干涉。

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