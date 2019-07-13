王毅：将中国－中东欧国家合作打造成跨区域合作典范

新华社布达佩斯7月12日电（记者袁亮）当地时间7月12日，国务委员兼外长王毅在布达佩斯同匈牙利外长西亚尔托会谈后向记者表示，中方愿同中东欧朋友一道，共同将中国－中东欧国家合作打造成跨越不同地域、倡导合作共赢、维护多边主义、应对共同挑战的地区合作典范。

王毅说，中国－中东欧国家合作已经搭建起全方位、多层次、宽领域的合作平台，获得全面的快速发展。这是因为合作契合了双方的发展需求，始终秉持平等、开放、务实、创新和共赢理念，开创了中国同欧洲合作的新途径，有利于促进欧洲的整体均衡发展。这一合作机制作为中欧合作的重要组成部分，正在得到欧洲各国的理解和支持，并成为“一带一路”倡议融入欧洲经济圈的重要接口。

王毅强调，中方明年将主办中国－中东欧国家合作领导人峰会，这是中国－中东欧国家合作时隔五年后再次在华举办。我们愿以此为契机，与中东欧的朋友们共商大计，共创未来，推动中国－中东欧国家合作提质升级，迈上新台阶，注入新内涵，开辟新前景。

西亚尔托表示，匈牙利高度重视中国－中东欧国家合作，认为这一合作平台完全符合匈中双方共同利益，也完全符合中东欧以及欧洲国家的利益。任何国家都有权从本国和本地区利益出发，同其他国家开展互利友好合作，有关质疑这一合作分裂欧洲的说法是不实之词，也是一种双重标准，中东欧国家发展对华合作的愿望应该得到尊重。匈方愿继续积极参与中国－中东欧国家合作，并为此发挥建设性作用。

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