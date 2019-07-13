联合国呼吁加大对索马里援助以应对严重旱情

新华社内罗毕7月12日电（记者杨臻 丁蕾）摩加迪沙消息：索马里政府和联合国12日发表联合声明，呼吁国际捐助者加大援助，以解决当前索马里的人道主义危机。
声明说，索马里政府与联合国等机构正在实施一项干旱应对计划，该计划旨在今年下半年为450万索马里人提供价值为6.86亿美元的援助。
声明说，今年索马里雨季滞后且降水不足，使当地遭遇严重干旱，数百万人面临粮食危机。严峻的气候条件、持续武装冲突和流离失所等问题正在让索马里陷入人道主义危机。
联合国驻索马里代理人道主义协调员乔治·康韦在声明中呼吁国际社会为该计划提供资金，以避免出现重大危机。
联合国表示，目前索马里的人道主义行动仍然资金不足，截至今年年中，2019年人道主义应对计划只有38%的援助资金到位，迫使援助机构限制或减少救济工作。
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