王毅同匈牙利外长西亚尔托举行会谈

新华社布达佩斯7月12日电（记者袁亮）当地时间7月12日，国务委员兼外长王毅在布达佩斯同匈牙利外交与对外经济部部长西亚尔托举行会谈并共同会见记者。

王毅表示，今年恰逢中匈建交70周年。70年来，无论国际风云和各自形势发生什么样的变化，双方始终相互尊重、相互理解、相互支持、相互信任。2017年，习近平主席和欧尔班总理共同决定将中匈关系提升为全面战略伙伴，两国关系进入新的历史时期。面对越来越充满不稳定性不确定性的国际形势，匈牙利旗帜鲜明发展对华友好，坚定支持“一带一路”建设，参与中国－中东欧国家合作，是中国可以信赖的可靠伙伴。中方将继续支持匈牙利走符合自身国情的发展道路，支持匈方维护自身正当权益，支持匈方在欧盟及世界上发挥更加重要的作用。中匈关系已经成为不同社会制度、不同文化传统、不同幅员人口国家之间友好合作的典范。

王毅指出，我们要以建交70周年为契机，维护好、巩固好、发展好中匈全面战略伙伴关系，不断深化各层次交往，夯实两国友好的民意和社会基础。双方要以高质量共建“一带一路”为平台，以开放共赢为思路，共商共建共享推进全方位合作。双方要加强战略协调，维护两国共同权益和国际公平正义。

西亚尔托表示，当前，匈中双边关系处于历史最好时期。匈牙利是欧洲首个同中国签署共建“一带一路”合作协议的国家，这同匈方“向东开放”政策完全衔接，符合中欧合作的方向，也有利于促进欧亚大陆互联互通。匈方愿同中方以建交70周年为契机，密切高层往来，寻找新目标，制定新规划，扩大贸易、投资、金融、航空、教育合作，密切在联合国等多边事务协调合作，推动两国关系不断取得新发展。

7月11日，王毅还出席了中国和匈牙利建交70周年图片展开幕式。

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