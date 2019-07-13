联合国人权理事会再次通过中国提交的“发展对享有所有人权的贡献”决议

新华社日内瓦7月12日电（记者聂晓阳）联合国人权理事会12日通过中国提交的“发展对享有所有人权的贡献”决议。这是中国继2017年人权理事会通过该决议后，第二次提出这一重要决议并得到人权理事会成员的广泛支持。

这一最新通过的决议重申发展对享有所有人权具有重大贡献及实现人民对美好生活的向往是各国的优先任务，呼吁各国实现以人民为中心的发展，在人民中寻找发展动力，依靠人民推动发展，使发展造福人民，呼吁各国推进可持续发展，加强发展和消除贫困的国际合作。

中国常驻日内瓦代表团临时代办李松在人权理事会介绍决议时表示，发展是人类社会永恒的主题，是解决一切问题的基础和关键，更是广大发展中国家的强烈诉求和不懈追求。发展为实现各项人权创造了条件。只有更好发展，才能更好促进人权。

李松表示，当前全球发展依然不平衡、不协调、不充分，对各国特别是发展中国家人民充分享有人权造成消极影响。实现共同发展，携手促进人权，是各国的共同理想。中方呼吁各方与中方一道，支持多边主义，展现合作精神，将支持发展、促进人权的承诺转化为实际行动。

古巴、埃及、印度、南非、巴基斯坦常驻代表发言时赞赏中国再次提出“发展对享有所有人权的贡献”决议草案，感谢中国在人权理事会引领关于发展问题的讨论。他们表示，当前各国人民的发展权尚未得到有效实现，解决贫困问题、推动可持续发展对促进和保护人权、实现人类美好未来至关重要。他们呼吁各国进一步加强国际合作，共同推进可持续发展，并希望人权理事会进一步关注在发展中促进和保护人权这一重要问题。

李松在决议通过后告诉记者，这一决议以压倒性多数获得通过，在人权理事会内外均引发热烈反响。这是中国全面深入参与全球人权治理体系变革的又一次成功实践。他说，决议的通过表明，中国提出的构建人类命运共同体、以人民为中心的发展思想、以发展促进人权等重要理念日益深入人心。

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