发挥好中匈共建“一带一路”的先行优势——王毅出席中匈“一带一路”工作组第二次会议开幕式

新华社布达佩斯7月12日电（记者袁亮）当地时间7月12日，中匈“一带一路”工作组第二次会议在布达佩斯开幕，国务委员兼外交部长王毅同匈牙利外长西亚尔托共同出席。

王毅在致辞中指出，共建“一带一路”是合作之路，更是希望之路。以第二届“一带一路”国际合作高峰论坛为标志，共建“一带一路”站在了新起点，绘制了新愿景。我们将坚持共同发展大方向，积极倡导多边主义，反对单边主义和保护主义，深化发展战略和规划对接。我们将坚持人民为中心，注重民生导向，让“一带一路”成果更好惠及各国人民。我们将积极打造全球互联互通伙伴关系，提升基础设施互联互通水平，让更多国家参与到全球价值链、产业链、供应链当中并从中受益。我们将遵循普遍接受的国际规则和最佳实践，推动企业接轨国际标准，确保项目可持续性，建设绿色之路、廉洁之路、创新之路。

王毅强调，匈牙利是参与“一带一路”国际合作的先行者，“一带一路”倡议同匈“向东开放”政策不断对接，匈塞铁路项目取得重要进展。我们愿同匈方一道，发挥好两国在“一带一路”合作上的先行优势，推动中欧共建“一带一路”取得更大进展，促进世界共同发展进步。

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