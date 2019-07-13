新华社德国费尔德基兴7月12日电 通讯：在这里，我们有着共同的担当——直击中德“联合救援-2019”卫勤实兵联合演习疫情防控训练

新华社记者王经国 解放军报记者宋歆

7月11日，在德国费尔德基兴训练基地，中方装甲救护车行驶在训练场上。 新华社记者 琚振华 摄

德国费尔德基兴卫勤训练基地，中德“联合救援-2019”卫勤实兵联合演习现场。在假想中的由联合国部队管理的某难民营，人员突然出现躁动。

经医务人员初步判定，可能出现疑似霍乱病例，传染性极强，必须果断处置。

接到国际红十字会的传染病信息通报后，中德双方医疗防疫救援队火速行动，立刻赶到现场，实施人道主义救援。

快速卫生风险评估、人员管控现状分析、流行病学调查、疑似病例采样……记者在训练现场看到，中德双方医务人员有条不紊地展开各项工作，配合井然有序。

在一间德军移动实验室内，来自解放军疾病预防控制中心的检测人员杨超杰，利用中国军队研发的胶体金检测试剂，快速开展样品快速筛查，为疫情防控提供准确信息。据了解，这也是德军事先特别提出需要中方展示的药械之一。

7月11日，在德国费尔德基兴训练基地，多国军官在中方野战医院观摩中德联合卫勤演习。 新华社记者 琚振华 摄

担任此次演训防疫组组长的流行病学专家王勇说：“双方实施专业人员混合编组，检测装备试剂配套互补，防疫技术流程衔接，临床病例协同诊治，对彼此都大有裨益。”

走进指挥控制中心防疫指挥所，解放军疾病预防控制中心副研究员郭金鹏正与德国同行一起完成信息接报咨询、队伍派出调度等工作。他说，近年来，中国军队医疗防疫队伍先后执行了海地地震、巴基斯坦洪灾、老挝溃坝水灾、利比里亚埃博拉防控等国际人道主义救援任务，赢得了口碑，获得了尊重，同时也向外国同行学习了宝贵经验。“这次，中德双方面对面、岗对岗深入交流疫情信息报送、病例管控、防控流程等工作经验，德军规范的技术操作、严格的区域设置，都将为进一步提升我军传染病防控工作的专业化和国际化水准，提供有益借鉴。”

“中德两军都为彼此的表现点赞！”高级卫生专业士官兼驾驶员王炳辉是一名资深的“兵专家”，2015年曾赴塞拉利昂执行埃博拉实验室检测任务。这一次，他不但圆满完成了自己承担的任务，还同德军负责消杀防疫的卫生士官进行了充分交流。“德方对我军高机动性卫生防疫车的集成性、机动性、灵活性赞赏有加。同时，德军卫生士官合理的专业分类、出色的综合素质、分期培训持证上岗的制度设计，给我留下深刻印象。”

“重大传染病疫情一直是世界各国面临的现实威胁和重大挑战。”郭金鹏说，“这次演习不但有效提升了中德两军卫勤部队的重大疫情防控能力，增进了彼此的了解互信，同时也展现了中德双方对于承担国际人道主义救援任务的共同担当。”

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