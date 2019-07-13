原标题：印度警方将通过TikTok等平台教育用户警惕网络诈骗

据印度媒体Republicworld报道，为了提醒用户防范网络诈骗等行为，印度哈里亚纳邦警方即将在TikTok等社交媒体平台上，开展一轮公众教育活动。

当地警察局长纳夫迪普·辛格·沃克称，哈里亚纳邦警方将通过此次活动，教育并提醒民众警惕通过邮件、电话和短信等渠道发来的虚假信息，以此提高市民的安全意识。

沃克称：“网络罪犯一直在想方设法骗取他人的钱财。警方接到过多起报案，受害人都是因为点击了电子邮件和短信中的链接而蒙受经济损失。提高民众的安全意识势在必行。对于容易上当受骗的人群来说，提升安全意识是防范他们受到侵害的最佳方案。

在此次活动中，用户将通过TikTok短视频这样简明易懂的方式，以及Facebook、Twitter、Instagram等平台了解到安全措施，提高防范网络犯罪的意识和遵守交通规则的意识，警惕来自境外要求提供社会保障信息的欺诈电话等。此外，活动期间还将发布大雾或降雨等气象信息，地震、台风和山体滑坡等自然灾害信息，节日庆典和湿婆信徒朝圣、阿马尔纳特节及麦加朝圣等宗教活动信息，以及相关注意事项。（李平）

(责编：冯粒、袁勃)