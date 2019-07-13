18个阿拉伯国家与中国签署共建“一带一路”合作文件

本报北京7月12日电 （记者王丕屹）记者12日从商务部获悉，阿拉伯国家积极支持和响应“一带一路”倡议，目前，已有18个国家与中国签署了共建“一带一路”合作文件。

商务部当日召开第四届中国-阿拉伯国家博览会新闻发布会。商务部副部长钱克明在会上表示，在双方共同努力下，中阿共建“一带一路”合作已经取得丰硕成果，未来发展潜力巨大、前景广阔。

对于中阿经贸关系，钱克明说，经贸合作是中阿关系最久远、最活跃的因素，也是推动中阿关系发展的不竭动力。2018年，中阿双边贸易额2443亿美元，同比增长28%；中国企业在阿拉伯国家新签订承包工程合同额356亿美元，同比增长9%；中国企业对阿直接投资流量12亿美元，涉及能源、基础设施、制造业、电子商务、金融等领域。

钱克明表示，下一步，中方将与阿拉伯国家进一步加强发展战略对接，携手共建“一带一路”，不断推动中阿经贸合作迈上新台阶。具体来说，将持续深化互联互通合作，中方愿继续鼓励企业和金融机构，在港口、铁路、电力、通信等领域与阿方深入开展合作；进一步巩固能源合作关系，在核能、太阳能、风能、水电等低碳能源领域，与阿拉伯国家合作实施更多项目；鼓励双方企业在投融资、交易平台等金融领域，以及人工智能、大数据、新材料、生物制药、智慧城市等高新技术领域开展创新合作；并大力推进贸易和投资自由化便利化。

据介绍，第四届中阿博览会将于9月5日至8日在宁夏银川市举办，以“新机遇、新未来”为主题，将重点围绕贸易投资、“互联网+”、跨境电商、基础设施、产能合作等领域，举办投资贸易促进、会议论坛、展览展示等活动，推动中阿在上述领域进行互利合作。

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