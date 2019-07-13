亚投行理事会第四届年会在卢森堡开幕

本报卢森堡7月12日电 （记者任彦）亚洲基础设施投资银行（亚投行）理事会第四届年会12日在卢森堡开幕。这是亚投行成立3年多来，首次在亚洲以外地区召开理事会年会。

本届年会以“合作与互联互通”为主题，会期2天。主要议题包括数字互联互通、跨境基础设施投资、亚欧互联互通合作、应对气候变化、基础设施可持续发展等。

卢森堡大公亨利在开幕式上致辞说，面对全球发展的机遇和不确定性，包括亚投行在内的多边机构是维护以规则为基础的多边贸易体制的关键力量。在共建“一带一路”过程中，亚投行促进了自由贸易与开放的跨境经济合作。

卢森堡首相贝泰尔表示，卢森堡是首个加入亚投行的欧洲国家，卢森堡还与中国签署了共建“一带一路”谅解备忘录，因为“我们相信应对全球性的共同挑战必须依靠交流合作”。

亚投行行长金立群指出，与3年前相比，如今的国际形势更趋复杂，全球经济增长总体稳定，保护主义等是许多国家面临的主要风险。然而，亚投行不会放慢对优先项目的投资步伐。

金立群说，亚投行的诞生和成长得益于所有创始成员的智慧和付出。其中，欧洲股东为这个新型多边开发银行作出了重要贡献。他宣布，亚投行计划在卢森堡证券交易所发行欧元中期票据。

《 人民日报 》（ 2019年07月13日 03 版）

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