保加利亚公民党主席、政府总理鲍里索夫会见李鸿忠

新华社索非亚7月12日电 7月12日，保加利亚公民党主席、政府总理鲍里索夫在索非亚会见中共中央政治局委员、天津市委书记李鸿忠。

李鸿忠表示，今年是中保建交70周年。前不久，中国国家主席习近平同访华的保加利亚总统拉德夫一致同意，将两国关系提升为战略伙伴关系，推动中保关系再上新台阶。中方愿与保方一道，落实好两国元首共识，以“一带一路”建设为依托，推动双边务实合作取得丰硕成果。中国共产党愿继续深化同公民党的友好交往，夯实两国关系政治基础。李鸿忠结合介绍天津市贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的具体实践和经济社会发展情况，同鲍里索夫就拓展天津市与保地方合作深入交换意见。

鲍里索夫高度评价习近平新时代中国特色社会主义思想，强调保愿积极参与共建“一带一路”，深化两国各领域互利合作。公民党愿与中国共产党加强治党治国经验交流，共同推动保中战略伙伴关系不断向前发展。鲍里索夫欢迎天津市企业来保投资兴业。

当日，李鸿忠还会见了保加利亚议长卡拉扬切娃。

应公民党邀请，李鸿忠率中共代表团于7月11日至13日访问保加利亚。

《 人民日报 》（ 2019年07月13日 03 版）

(责编：冯粒、袁勃)