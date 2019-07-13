“吉祥之鸟”凝聚友好之情

7月11日，由中日韩三国合作秘书处联合中国朱鹮国际论坛秘书处共同主办的2019朱鹮国际论坛在韩国首尔举行。三国各界人士围绕“新旅程，新高度——迈向可持续发展的中日韩朱鹮合作”的主题，共同探索三国朱鹮合作的未来前景，为推动三国在更多领域加强合作建言献策。

朱鹮有“吉祥之鸟”和鸟中“东方宝石”之称，深受中日韩三国人民喜爱和珍视。经过三国有关繁育研究的共同合作，全球朱鹮种群已突破3000只。三国均实现野化放飞，朱鹮保护工作取得阶段性成果。

中国驻韩国大使邱国洪表示，今年是中日韩合作正式启动20周年。在三方共同努力下，三国合作不断取得丰硕成果。其中，以朱鹮合作为代表的民间交流合作作出了重要贡献。希望由朱鹮凝聚的友谊世代相传，让三国人民友好更加深入人心。

据悉，中国曾先后赠与韩国4只朱鹮。韩国庆尚南道昌宁郡于2008年兴建牛浦朱鹮复原中心，邀请中方饲养员前往传授技术，并独立研发出全新的增殖技术。经过10余年的人工培育和繁殖，中国赠送的4只朱鹮如今已增殖到363只。今年5月，韩国成功实施了首次朱鹮野化放飞，将40只朱鹮放归野外。

中国陕西省汉中市、韩国昌宁郡和日本新潟县佐渡市是朱鹮在三国的主要栖息地。在当天的论坛上，三国地方政府以及中日韩三国合作秘书处共同签署合作备忘录，决定积极推动朱鹮相关合作，使其成为一个可持续和机制化的三边合作平台。三国地方政府还就加强朱鹮栖息地保护和修复等进行了交流，并就加强地方政府间人文交流和生态旅游等相关产业合作达成广泛共识。

中日韩三国合作秘书处秘书长李钟宪表示，这是中日韩三国第一次在地方政府层面建立有关朱鹮的合作机制。合作备忘录的签署是进一步加深和拓宽三国间地方政府合作的里程碑。“朱鹮不仅是友谊的象征，更在促进文化、旅游、环境、农业等广泛领域的三边合作方面发挥了重要作用。期待三国寻找更多类似朱鹮这样的纽带，通过多领域合作进一步巩固发展三国友好关系。”

当天，中日韩三国小朋友关于朱鹮的画作格外引人注目，孩子们用大胆的想象和天真的笔触表达了对朱鹮的珍爱以及三国民众间的友好感情。三国小朋友还共同演唱了在韩国家喻户晓的童谣《朱鹮》，令在场民众深受触动。

首尔市民尹惠正对记者表示，希望朱鹮能够成为友好的象征，永远飞翔在三国上空。

（本报首尔7月12日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月13日 03 版）

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