日前，美国国务院批准一项价值约22.2亿美元的对台军售案，包括M1A2坦克、“毒刺”防空导弹等武器装备，美国防部已就此通知国会。接受本报记者采访的外国专家学者认为，美国向台湾出售武器装备严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，损害中国主权和安全利益，严重危害台海地区和平稳定。美方借对台军售“以台制华”的图谋注定失败。

“美国不断在台湾问题上发起挑衅，最终可能走到一个非常危险的境地”

美国丹佛大学国际关系学院教授赵穗生认为，美国此次对台军售显然是对一个中国原则的挑战，严重违反美中三个联合公报规定。1982年美中共同发表的“八一七公报”就是针对解决美国对台出售武器问题而签订的。“美国不断在台湾问题上发起挑衅，最终可能走到一个非常危险的境地。中国在台湾问题上的底线是非常清楚的。一旦挑战这个底线，甚至超越红线，势必引起亚太地区整体局势不稳。”

赵穗生认为，为了一些所谓的“甜头”，台湾民进党当局向美寻求军购，只会搬起石头砸自己的脚。

欧盟亚洲事务研究所主任阿克塞尔·戈瑟尔斯表示，近年来中国在多边体制中发挥的作用越来越大，美国却仍醉心于单边主义、霸权行径。美国政府应该认清并适应新形势，多为全球秩序的平衡与稳定作贡献。

泰国玛希隆大学中国与全球化亚洲研究系常务副主任元德认为，美国政府多次打“台湾牌”，向“台独”势力发出错误信号，试图借台湾问题压制中国，是幼稚的，也不会成功。台湾问题是中国的内政，不容干涉。台湾民进党当局向美军购，只会引火烧身。

“美方必须认清对台军售的高度敏感性和严重危害性”

“美国国内一部分抱有冷战思维的顽固分子，依然把对台军售当做让美中关系变得紧张的‘方便工具’。向台湾出售武器是美国试图全方位打压中国的一种手段。”俄罗斯人民友谊大学教授尤里·塔夫罗夫斯基表示，美方试图借助台湾问题来遏制中国，“这种挑衅是非常危险的”。他强调，台湾是中国领土不可分割的一部分，事关中国核心利益。2005年，中国通过《反分裂国家法》，目的就是为了遏制“台独”分裂、促进两岸关系发展、反对外部势力干涉台湾问题、争取中国的和平统一。“美方必须认清对台军售的高度敏感性和严重危害性，清醒认识中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整的决心和意志。”

日本同志社大学前教授浅野健一表示，台湾是中国领土不可分割的一部分，这是国际社会的普遍共识。美国此举严重违反中美三个联合公报规定，违背了《联合国宪章》确立的国际关系基本准则。美国务院批准对台军售，不利于亚太地区的和平稳定。

韩国檀国大学教授金珍镐认为，美对台军售是故意给中国制造麻烦，妄图扰乱台海和平稳定，企图遏制中国发展。这种干涉中国内政的做法，不仅严重危害中美关系发展，也对美国自身的国际形象和信用造成严重损害。台湾民进党当局押宝美国的做法不仅不能保证台湾的安全，更会失去岛内民众的信任。中国完全有能力维护台海地区的和平与稳定，美国妄图分裂中国的行为是不可能成功的。

巴勒斯坦民族解放运动（法塔赫）中央委员、阿拉伯关系和中国事务部部长阿巴斯·扎基说，美国向台湾出售武器装备，损害中国主权和安全利益，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，是不能接受的，此举无疑将加剧台海地区紧张局势。

“美借对台军售‘以台制华’的图谋注定失败”

俄罗斯战略研究所专家弗拉基米尔·斯维登索夫认为，台湾问题属于中国内政，美国向台湾出售武器装备是美国政府对中国政府的严重挑衅，“‘台独’势力把宝押在美国政府身上注定失败，美借对台军售‘以台制华’的图谋注定失败”。

巴西里约天主教大学教授保罗·罗贝尔表示，美国对台军售加剧台海紧张局势，中国理应坚决反对。

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃表示，美国向台湾出售武器装备是粗暴干涉中国内政、损害中国主权和安全利益的行为。美国政府若要继续充当世界和平稳定的破坏者和搅局者，将会受到世界各国的一致谴责。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯认为，美国对台军售是粗暴干涉中国内政的行为，严重违反了美方多次确认过的一个中国原则，严重违反了国际法和国际关系基本准则。美方如果在台海问题上搞小动作，最终将是枉费心机、徒劳无功。林斯强调，一个中国原则是国际社会普遍共识，台湾民进党当局的分裂主义行径必将失败。“中国有信心、有能力维护国家统一。”

（本报北京、华盛顿、布鲁塞尔、曼谷、莫斯科、东京、首尔、开罗、里约热内卢、约翰内斯堡7月12日电 记者李锋、胡泽曦、方莹馨、赵益普、殷新宇、刘军国、马菲、黄培昭、朱东君、李晓骁、李滢嫣）

《 人民日报 》（ 2019年07月13日 03 版）

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